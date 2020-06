Como lidar com os contratempos na corrida

03. Trabalha aquilo que podes controlar

Só porque não consegues fazer a corrida que pretendias, isso não significa que não possas melhorar o teu desempenho. Em alternativa, foca-te noutro aspeto da corrida.



Se puderes correr (mesmo que sejam só alguns minutos), concentra-te na postura. Presta atenção aos teus ombros, braços, ancas, joelhos e pés. Tens o queixo à frente do peito? Se o conseguires fazer, então provavelmente os teus pés estão a pousar no chão debaixo das ancas. Tens os ombros descontraídos e descidos, com os braços virados para trás e não a oscilarem de acordo com o movimento do corpo? Tens as mãos descontraídas e passam para lá das tuas ancas? Estas verificações da postura podem ajudar-te a identificar fraquezas ou desequilíbrios nos quais podes trabalhar quando não estás na estrada, explica Bennett.



Se não puderes sair para uma corrida, experimenta treinar respirações diafragmáticas profundas; isto vai ajudar-te na próxima corrida. Respirar de forma mais controlada e profunda com o abdómen ajuda-te a obter mais oxigénio para abastecer os teus músculos. Inspira, enchendo o abdómen e permitindo que este sobressaia. Em seguida, descontrai e expira durante alguns segundos. Experimenta repetir algumas vezes. Estas respirações profundas vão ajudar a reduzir a tua frequência cardíaca e a acalmar-te quando as coisas ficam complicadas, seja numa corrida ou na tua vida.



04. Celebra as pequenas vitórias

A corrida não está relacionada apenas com as velocidades mais rápidas ou as distâncias mais longas. Define pequenos objetivos e congratula-te por os atingires.



Definir novas métricas de sucesso vai ajudar-te a colocar em perspetiva aquilo que ganhas com a corrida e a fazer com que adores ainda mais correr.



05. Foca-te no longo prazo

Sejamos francos: por vezes, um plano de treino pode descarrilar totalmente. Em vez de ficares a cismar na desilusão, encara a situação como uma oportunidade para te focares no longo prazo e abordares o teu treino de uma forma diferente. Seja qual for a tua nova rotina, mantém a consistência e, quando for possível, tenta melhorar a partir desse ponto.



"A consistência é fundamental, mas a consistência nunca foi sinónimo de constantemente. Na verdade, a consistência está relacionada com a flexibilidade", afirma Bennett. "Se não consegues correr durante 50 minutos, talvez consigas correr durante 15 minutos. Se não consegues mesmo ir correr, talvez possas fazer alguns exercícios, dançar, caminhar ou escrever no teu diário de corrida."



Este tipo de flexibilidade não só vai melhorar a tua condição física, como também vai melhorar o teu envolvimento emocional com o desporto, afirma Bennett.



"Não tens de correr todos os dias para ser um corredor todos os dias", afirma. "Mesmo que não vás correr, podes usufruir das muitas coisas boas que uma corrida te dá."