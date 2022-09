A tenacidade é inata ou pode ser desenvolvida?

Pode não ser uma questão de motivação em si, mas de tenacidade, o que é diferente.



A tenacidade é a capacidade de lutar afincadamente por um objetivo, seja um treino individual ou um novo nível, mesmo que seja desconfortável ou difícil, afirma Alexandra Touroutoglou, doutorada, professora assistente de neurologia na Harvard Medical School. Touroutoglou liderou recentemente um estudo que investiga o cérebro de animais e de seres humanos para descobrir mais sobre esta questão e saber porque é que algumas pessoas (fãs de Cross Fit e praticantes de ioga que praticam sete dias por semana, por exemplo) revelam mais tenacidade, enquanto outros carregam repetidamente no botão "Snooze" em vez de irem ao ginásio.



Para começar, é importante que saibas isto: as tarefas difíceis, tal como o exercício físico, ativam um centro neural denominado córtex midcingulado anterior (ou AMCC), e algumas pessoas têm-no naturalmente mais desenvolvido. Um AMCC com funcionamento elevado pode prever as exigências físicas de uma tarefa e, em seguida, obter do corpo os recursos energéticos necessários para a enfrentar. Um AMCC com um funcionamento mais baixo, por outro lado, pode levar a sobrestimar o esforço envolvido (a dificuldade) e subestimar a recompensa (o benefício).



Um aspeto fascinante é que, tal como acontece em grande medida com os teus músculos, podes treinar a vontade de te esforçares, descobriu a equipa de Touroutoglou. "É possível aumentar o funcionamento do AMCC e, consequentemente, a tua tenacidade", afirma. Em suma, quanto melhor conseguires avaliar o esforço necessário para executar uma tarefa, mais fácil esta se torna e, consequentemente, maior é a probabilidade de a executares.