Como correr melhor numa maratona

Já fizeste os quilómetros de treino. Agora, chegou a hora de pôr o trabalho a dar frutos.

Provavelmente dedicaste meses de treino físico e mental para superar este evento. E embora essa dedicação a longo prazo seja crucial, o que fazes nas semanas e, especialmente, nos dias antes da corrida é igualmente importante. Temos todas as informações de que necessitas para correres no teu melhor.



Quer sejas um maratonista experiente ou te estejas a preparar para a tua primeira maratona, estas dicas de última hora vão ajudar-te a fazê-lo com confiança, do quilómetro 1 ao quilómetro 42.



01. Respeita a redução de esforço



"Um plano de treino típico para maratona tem 16 semanas de duração e começa a reduzir o esforço, ou a quilometragem semanal de treino, duas a três semanas antes da maratona", afirma Jason Fitzgerald, treinador certificado do USA Track & Field, treinador principal da Strength Running e apresentador do The Strength Running Podcast. "Duas semanas devem dar-te tempo suficiente para absorveres a última corrida longa que fizeste e conseguires as adaptações que realmente pretendes", explica. "Não deves reduzir o esforço muito cedo, porque após cerca de duas semanas de redução, começas a perder alguma condição aeróbica."



Além de reduzir a quilometragem, também deves reduzir o cross-training aeróbico e até mesmo o treino de força durante o período de redução de esforço, afirma Fitzgerald. Não precisas de parar completamente, mas mantém os treinos curtos e o esforço reduzido. Quanto à intensidade de running, acompanha o teu ritmo habitual durante os treinos. "Não vais fazer tanto volume em grande esforço, mas vais manter a forma para que, quando chegar a maratona, mantenhas a rapidez e a condição física e estejas descansado e preparado para correr com intensidade", afirma.



02. Dá prioridade aos ensaios gerais



Tal como praticas as tuas estratégias de nutrição e hidratação com corridas longas, deves testar tudo o que planeares para a corrida: t-shirt, calções, meias e, em especial, sapatilhas, antes do dia da corrida. "É importante que utilizes o que quer que vás vestir durante a maratona pelo menos duas ou três vezes durante o treino e durante corridas semelhantes à própria maratona, como uma corrida longa", afirma Fitzgerald.



As camadas são essenciais. Uma regra de ouro é vestires-te como se a temperatura fosse 10 a 20 graus superior ao que é e lembra-te de que podes despir roupa nos primeiros quilómetros à medida que aqueces, diz Fitzgerald.