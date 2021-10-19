Como correr melhor numa maratona

Enquanto maratonista, provavelmente a expressão "ingestão de hidratos de carbono" não te é estranha. Os hidratos de carbono são armazenados sob a forma de glicogénio e são a fonte de energia mais facilmente acessível do corpo, razão pela qual muitos corredores consomem mais hidratos de carbono do que o habitual antes de uma corrida para abastecer as suas reservas de glicogénio. No entanto, imensas pessoas não percebem esta estratégia: lamentamos dizer-te que a ingestão de hidratos de carbono não significa ingerir pães inteiros, pratos de esparguete e taças de cereais durante semanas antes de uma corrida.

Em vez disso, deves optar por uma abordagem mais estruturada. "Cerca de três ou quatro dias antes do evento, muda a composição das tuas refeições para 70 ou 75% de hidratos de carbono, deixando espaço para proteínas e gorduras saudáveis", refere Ryan Maciel, dietista, treinador e treinador principal de nutrição para o desempenho na Precision Nutrition. "Se exagerares nos hidratos de carbono na noite anterior à corrida, provavelmente vais sentir-te preguiçoso no dia seguinte e, na verdade, isso não vai aumentar as tuas reservas de glicogénio. O teu corpo não o consegue fazer numa noite", acrescenta.

"Além disso, pratica a ingestão de hidratos de carbono nos dias que antecedem algumas das tuas corridas mais longas para saberes o que vai funcionar para ti", afirma Monique Ryan, nutricionista desportiva certificada que aconselha atletas e equipas profissionais de resistência. Desta forma não vais ter surpresas antes de chegares à linha da partida.