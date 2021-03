Como os truques de preparação de refeições tornam a cozinha saudável simples e divertida

01. Reformula a experiência.



Em vez de pensares em cozinhar como uma tarefa, encara-o como uma forma de cuidares de ti. "Ser capaz de cozinhar para mim é um luxo", afirma Kirsty Godso, Nike Master Trainer, que tem cozinhado o jantar praticamente todas as noites desde o início da pandemia. Godso usa esse momento como uma oportunidade para pôr em prática um novo conjunto de habilidades e simultaneamente relaxar, deixando de lado o telemóvel e o computador e, em vez disso, ouvindo música. "Concentrar-me no que estou a criar ajuda-me a descontrair do dia que tive", afirma.





02. Encontra um desafio.



Por vezes, tornar as coisas mais desafiantes pode reacender o teu entusiasmo. Porquê? A novidade de aprender uma nova receita pode voltar a tornar empolgante cozinhar e ajudar-te a afastar o tédio da cozinha, explica Butryn. Godso sugere pensar num prato do restaurante favorito de que se sinta saudades e tentar recriá-lo em casa.





03. Experimenta uma noite temática.



Mesmo com um quadro do Pinterest com novas receitas a realizar, muitos de nós tendem a ceder repetidamente aos mesmos pratos, gastronomias e técnicas. Segundo Moore, instituir uma noite temática pode ajudar-te a sair deste impasse. Podes começar a fazer um evento recorrente (por exemplo, terças-feiras de tacos, sextas-feiras de pizza ou alguma especialidade tua), em que fazes uma abordagem diferente a um prato em cada semana. Em alternativa, podes fazer ocasionalmente uma noite temática, em que escolhes uma receita de um prato (e talvez também uma bebida) que nunca tenhas cozinhado de um determinado país ou região e acompanhas com uma lista de reprodução com música típica de lá. Seja qual for a tua opção, dá o teu melhor.





04. Encontra um novo livro de receitas.



Não há nada de errado em pesquisar receitas na Internet. Contudo, os livros de receitas podem oferecer uma experiência mais seleta e a oportunidade de explorar sem te perderes num buraco sem fundo online, afirma Moore. Além disso, muitas vezes estes livros oferecem instruções e guias para os cozinheiros mais inexperientes, e esse acompanhamento pode proporcionar-te a coragem de tentares algo totalmente diferente do que costumas fazer. Compra um livro de receitas que contenha pratos que adorarias aprender a cozinhar e ainda não tenhas tentado fazer, troca com um amigo se já tiveres imensos ou requisita um da biblioteca.





05. Cria a expetativa de aguardar por esse dia.

"Se associares o cozinhar com outro estímulo gratificante ou um comportamento agradável, aumentarás o teu entusiasmo por cozinhar no futuro, pois o teu cérebro começará a associar o facto de cozinhar com um estado de espírito positivo", afirma Butryn. Obviamente, não podes saltear enquanto estiveres a jogar Chaturanga, mas podes participar em atividades passivas, como ouvir um podcast, cantar enquanto ouves música ou ligar ao teu melhor amigo, ou seja, tudo o que coloque um sorriso no teu rosto e não faça com que te queimes ou cortes um dedo.





06. Planeia.



A parte mais difícil de cozinhar pode ser decidir o que preparar. Por isso, em vez de olhares para o frigorífico todas as tardes às 17:00 (já todos o fizemos), alivia o fardo mental decidindo antecipadamente o que irás preparar, aconselha Butryn. Para algumas pessoas, isto significa planear uma semana de jantares de uma só vez. Para as outras, passa por preparar algumas refeições de cada vez ou apenas reservar um instante com antecedência durante o próprio dia para pensar no jantar.



"Tomar essa decisão com antecedência pode aumentar efetivamente as tuas probabilidades de êxito", afirma Butryn. É mais difícil fazer uma escolha lógica e alinhada com os objetivos quando se está com fome e cansado, por isso, há que escolher o que comer antes de se sentir demasiado esgotado para tomar decisões (o que os especialistas designam de "fadiga de decisão").





07. Dispersa as tarefas.



Butryn sugere lavar os produtos pela manhã, reservar 10 minutos para picar os legumes a meio do dia ou colocar alguns ingredientes na panela elétrica após o pequeno-almoço. Isto torna mas fácil e rápido cozinhar o jantar à noite, quando nos sentimos mais cansados e tensos, o que irá ajudar-te a desfrutar mais do processo (sugestão adicional: já que picar legumes pode ser um pouco moroso, corta alguns a mais e guarda-os no frigorífico para a próxima vez que precisares, sugere Moore.)





08. Cozinha uma vez e come duas vezes (ou mais).



Ter uma folga algumas noites por semana pode ajudar-te a recuperar energia. Cozinhar em lotes, quer se trate de duplicar uma receita de sopa ou adicionar mais algumas batatas-doces no forno quando as estás a assar, proporciona-te uma pausa sem que deixes de desfrutar de refeições caseiras durante toda a semana, afirma Moore. Os pratos que podem ser congelados, como molhos de massa e chili, são perfeitos para duplicar. Congela-os e é como se tivesses um jantar congelado à mão.





09. Utiliza atalhos.



Quando está perante um impasse culinário, Moore lembra-se de que não tem de fazer tudo a partir do zero. Compra os legumes pré-cortados ou congelados e o molho ou condimento de alta qualidade, seja o que for que te permita subtrair alguns passos do teu trabalho de preparação. Isto não é fazer batota. É simplificar. Por vezes, é o suficiente para recuperares o estado de espírito de um chef feliz.





Como acontece com o treino, o entusiasmo e a energia para cozinhar tem altos e baixos. Acende a tua chama, internamente e no fogão, e sentir-te-ás muito melhor.