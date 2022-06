Quais são as melhores sapatilhas de basquetebol da Nike?

As sapatilhas de basquetebol não duram para sempre. Deves substituí-las regularmente. Se jogares regularmente durante uma época de basquetebol, a AAPSM aconselha a substituição mensal das tuas sapatilhas para diminuir a taxa de lesões.



A maioria das solas exteriores das sapatilhas de basquetebol foi concebida para utilização em campos cobertos. Quais são as melhores sapatilhas de basquetebol para campos exteriores? A maior parte das sapatilhas é suficientemente versátil para ser testada no exterior, mas os campos exteriores provocam maior desgaste na borracha da sola exterior, pelo que vais querer umas sapatilhas resistentes com uma tração robusta. As sapatilhas usadas no exterior podem precisar de ser substituídas com maior frequência.



Por fim, ao procurar as sapatilhas ideais, certifica-te de que dedicas algum tempo a medir o pé para obter um ajuste adequado. As sapatilhas demasiado grandes permitem que o pé deslize, diminuindo a estabilidade e a velocidade. As sapatilhas demasiado pequenas podem provocar bolhas, calos e menor conforto. A única forma de saber se as tuas sapatilhas te servem corretamente e funcionam para o teu jogo é testá-las.



A Nike oferece-te 60 dias para as experimentares. Por isso, faz os teus lançamentos e, se as adorares, fica com elas. Se por qualquer motivo não forem a escolha acertada, basta que as devolvas no prazo de 60 dias, independentemente do número de vezes que percorreste o campo com elas. Lembra-te de que o envio é gratuito para os Nike Members.