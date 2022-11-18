Como limpar sapatilhas em 6 passos fáceis

Como limpar as sapatilhas em seis passos simples
Manutenção de produtos
As limpezas periódicas vão manter as sapatilhas com bom aspeto (e cheiro). Eis como limpar as sapatilhas sem as danificar.
Materiais
- Líquido da loiça
- Bicarbonato de sódio
- Esponja mágica (opcional)
- Condicionador para pele (opcional)
- Vinagre branco (opcional)
Utensílios
- Escova para calçado
- Escova de dentes
- Pano macio e limpo
- Escova para camurça (opcional)
É difícil manter as sapatilhas imaculadas sem as limpar regularmente. Assim que tiras umas sapatilhas novas da caixa, queres usá-las no exterior, onde estão expostas a sujidade, lama, marcas e manchas.
Para garantir o melhor desempenho de um par de sapatilhas ao longo do tempo, é importante respeitar os cuidados e a manutenção adequados, incluindo a limpeza. Antes de começares, coloca as sapatilhas numa forma para sapatos ou enche-as com jornal amassado para ajudar a que mantenham a sua forma durante a limpeza. Agora, mãos à obra.
Estas dicas vão ajudar-te a manter qualquer tipo de sapatilhas, incluindo sapatilhas de lifestyle, basquetebol e running, frescas e limpas em apenas alguns passos simples.
Como limpar as sapatilhas passo a passo
1.Utiliza uma escova seca
Remove a sujidade solta da sola exterior, da sola intermédia e das partes superiores com uma escova para calçado seca de cerdas macias. Não tens uma escova para calçado? Não te preocupes. Podes usar uma escova de dentes limpa que não uses.
2.Prepara uma solução de limpeza suave
Mistura água morna com uma pequena quantidade de detergente para roupa suave ou líquido da loiça.
Para sapatilhas brancas ou de cores claras, também podes preparar uma mistura de limpeza eficaz combinando partes iguais de bicarbonato de sódio e água.
Nota: quando se trata de usar líquido da loiça, é importante ter cuidado e diluir o líquido com muita água. Em determinados materiais, a utilização de uma elevada concentração de líquido da loiça pode causar descoloração ou remover óleos naturais do material.
3.Lava os atacadores à mão
Retira os atacadores e aplica-lhes uma pequena quantidade da solução de limpeza suave. Esfrega os atacadores com as mãos, enxagua-os e, em seguida, seca-os passando-os por um pano macio.
(Relacionado: três formas fáceis de lavar os atacadores)
4.Lava as solas
Aplica a solução de limpeza suave numa escova de cerdas macias, numa escova de dentes ou num pano. Limpa bem a sola exterior e a sola intermédia, tendo o cuidado de limpar todas as partes das solas. Seca com um pano macio.
Nota: se precisares de lavar as palmilhas, remove-as primeiro e limpa-as com a solução, certificando-te de que lhes dás tempo suficiente para secar antes de as colocares novamente nas sapatilhas.
5.Lava e seca as partes superiores
Aplica a solução suave numa escova de cerdas macias, numa escova de dentes ou num pano húmido para limpar as partes superiores. Escova suavemente para evitar danificar o material.
Quando estiveres contente com o resultado, utiliza uma toalha de microfibra seca ou um pano macio para limpar e retirar o máximo de humidade e sujidade possível da superfície. Repete o processo, se necessário. Tenta evitar esfregar ao secar, pois podes desgastar o tecido da sapatilha ou espalhar pequenos pedaços de sujidade que não saíram durante a limpeza.
6.Seca ao ar livre
Seca as sapatilhas à temperatura ambiente. Permite sempre que as sapatilhas sequem completamente antes de as usares no teu próximo treino ou na tua próxima atividade. Muitas sapatilhas podem demorar, pelo menos, oito horas a secar completamente.
Considerações especiais para materiais diferentes
Seguir estes passos de limpeza básicos ajudará a que um par de sapatilhas fique com um aspeto limpo, mas alguns tecidos e materiais podem necessitar de mais cuidados. Eis o que precisas de saber sobre a utilização de produtos de limpeza em diferentes tipos de sapatilhas.
- Como limpar sapatilhas de pele
As sapatilhas de pele podem manchar facilmente, por isso, é importante limpá-las regularmente. Para além de utilizar uma escova seca e uma solução de líquido da loiça suave, também podes utilizar uma esponja mágica ou um condicionador para pele para remover manchas. Evita esfregar as sapatilhas com demasiada força, pois poderás danificar a pele.
- Como limpar sapatilhas de camurça
A camurça é reconhecidamente difícil de limpar. Se reparares em marcas de água, marcas de abrasão, sujidade ou manchas, é provável que esteja na altura de fazer uma limpeza às tuas sapatilhas de camurça. Utiliza estes truques e ferramentas especiais recomendados para realizar a tarefa.
Utiliza uma escova para camurça ou uma toalha para limpar os detritos da superfície, seguindo a mesma direção do material (em vez da direção contrária à das fibras).
Utiliza uma borracha para camurça ou uma borracha para lápis para eliminar quaisquer marcas na superfície das sapatilhas.
Para manchas mais difíceis, utiliza um pano embebido em vinagre branco para esfregar o tecido em direções alternadas.
- Como limpar sapatilhas de malha
As sapatilhas Nike Flyknit proporcionam um suporte flexível e respirabilidade em vários tipos de calçado. Para limpar sapatilhas Nike Flyknit ou outras sapatilhas de malha corretamente, prepara uma solução de limpeza suave com sabão que contenha poucos produtos químicos. É melhor não utilizar lixívia ou outros produtos de limpeza agressivos, uma vez que podem danificar o material.
Utiliza uma escova para calçado ou uma escova de dentes limpa e esfrega a solução na mesma direção da malha. Limpa o sabão com um pano limpo e repete conforme necessário. Deixa-as secar ao ar livre e evita a máquina de secar, uma vez que o excesso de calor pode danificar as sapatilhas.
Perguntas frequentes sobre a limpeza de sapatilhas
Posso lavar as minhas sapatilhas numa máquina de lavar roupa?
A Nike não recomenda a lavagem de sapatilhas na máquina de lavar roupa. Lavá-las à mão adequadamente é a melhor forma de garantir que não serão acidentalmente danificadas no processo. Os materiais delicados das sapatilhas podem ser danificados na máquina de lavar roupa e o calor da máquina de secar pode deformar um par de sapatilhas. Além disso, é possível danificar uma máquina de lavar roupa lavando artigos volumosos como sapatilhas
(Relacionado: é possível colocar sapatilhas na máquina de lavar roupa? Eis a melhor forma de lavar as tuas sapatilhas Nike)
Como devo limpar as palmilhas para reduzir o odor das sapatilhas?
Ocasionalmente, poderá ser necessário limpar as palmilhas. Para isso, retira as palmilhas e utiliza os mesmos passos de limpeza que foram descritos para o exterior das sapatilhas. Certifica-te de que as secas completamente ao ar livre antes de as colocares novamente nas sapatilhas. Se o odor persistir, substitui as palmilhas. As palmilhas de substituição estão disponíveis em muitas lojas de calçado e de artigos de desporto.
E se as minhas sapatilhas continuarem sujas após a limpeza?
Se as sapatilhas continuarem sujas depois de seguires e repetires os passos de limpeza recomendados, pode ser que esteja na hora de comprar um novo par de sapatilhas. As sapatilhas de running, por exemplo, devem ser substituídas a cada 500 ou 800 quilómetros.
Com que frequência devo limpar as minhas sapatilhas?
O teu plano de limpeza depende da frequência com que usas as sapatilhas e de onde os teus pés te levam. Para as manter em bom estado, tenta limpar as tuas sapatilhas a cada duas semanas ou sempre que comecem a parecer sujas. A manutenção regular pode ajudar a reduzir o tempo de limpeza.