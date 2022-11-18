Como limpar sapatilhas em 6 passos fáceis

É difícil manter as sapatilhas imaculadas sem as limpar regularmente. Assim que tiras umas sapatilhas novas da caixa, queres usá-las no exterior, onde estão expostas a sujidade, lama, marcas e manchas.

Para garantir o melhor desempenho de um par de sapatilhas ao longo do tempo, é importante respeitar os cuidados e a manutenção adequados, incluindo a limpeza. Antes de começares, coloca as sapatilhas numa forma para sapatos ou enche-as com jornal amassado para ajudar a que mantenham a sua forma durante a limpeza. Agora, mãos à obra.

Estas dicas vão ajudar-te a manter qualquer tipo de sapatilhas, incluindo sapatilhas de lifestyle, basquetebol e running, frescas e limpas em apenas alguns passos simples.