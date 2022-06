As melhores sapatilhas para corridas de longa distância

Cada parte das sapatilhas de running de longa distância pode ser concebida de forma diferente para se adaptar à diversidade de padrões de marcha, condições meteorológicas, estilos de corrida e pesos corporais. As caraterísticas ideais para quem corre uma maratona pela primeira vez são diferentes das características ideais para um corredor de fundo experiente que procura superar um recorde pessoal. Por isso, convém teres em conta cada elemento e decidires que caraterísticas são mais importantes para ti.



Biqueira mais larga

Muitos corredores de fundo procuram uma biqueira mais larga nas sapatilhas de running de longa distância porque o pé de um atleta pode alargar após quilómetros e quilómetros a pisar o pavimento. Uma biqueira mais larga também pode propiciar uma melhor circulação de ar à volta dos dedos e da planta do pé para manter os teus pés frescos em dias quentes, para além de permitir usar meias mais grossas quando corres em tempo frio.



Proteção estável do calcanhar

Não é invulgar que a tua forma se deteriore ligeiramente no final de uma corrida mais longa. Uma proteção estável do calcanhar pode ajudar a manter o alinhamento correto. Precisas de uma proteção do calcanhar suficientemente profunda para evitar deslizes. Os corredores que têm tendência a apoiar-se no calcanhar vão querer um pouco de acolchoamento adicional nesta zona.



Amortecimento na parte central do pé e no antepé

Um amortecimento fiável ajuda a absorver os impactos e a manter a flexibilidade do corpo quando os quilómetros começam a fazer-se sentir. As caraterísticas de amortecimento estão presentes em diferentes zonas das sapatilhas. O amortecimento na parte central do pé é frequentemente útil para os atletas que têm tendência para a hiperpronação e necessitam de mais estabilidade. O amortecimento no antepé é muitas vezes recomendado para quem se apoia na parte anterior da planta do pé.



Também queres ter a certeza de que o amortecimento é duradouro e se mantém reativo quilómetro após quilómetro. Por isso, procura materiais de alta tecnologia, como a Nike ZoomX, uma espuma tradicionalmente utilizada na inovação aeroespacial. Atualmente utilizada na sola intermédia Nike ZoomX, fornece 85% de retorno de energia (o valor mais elevado de qualquer espuma Nike), para te proporcionar uma sensação propulsora sem peso adicional.



Parte superior respirável

A maioria dos corredores de fundo procura uma parte superior macia e respirável. É provável que os teus pés transpirem em corridas longas, e uma maior circulação de ar pode ajudar a reduzir o risco de fricção e a formação de bolhas. No entanto, os atletas que treinam em condições de muito frio ou de chuva podem necessitar de, pelo menos, um par de sapatilhas que integre uma parte superior que proporcione uma melhor proteção dos pés contra as intempéries. Para teres o melhor dos dois mundos, procura o material VaporWeave da Nike. Não só é incrivelmente leve, mas também é forte e resistente à água.



Sola exterior resistente

A sola exterior das sapatilhas sofre bastante durante corridas longas. Procura umas sapatilhas de running de longa distância que ofereçam um rasto aderente e bastante tração em todas as condições meteorológicas.



Peso das sapatilhas

Por último, deves ter em conta o peso das sapatilhas. Os atletas mais leves e mais rápidos que procuram subir ao pódio vão querer umas sapatilhas mais leves e com menos amortecimento, para melhorar a mobilidade e a velocidade. Habitualmente, estas sapatilhas oferecem uma maior sensação de proximidade ao solo para facilitar a reatividade e o retorno de energia. Por outro lado, os atletas que apenas tenham como objetivo terminar uma corrida longa ou superar o seu próprio recorde pessoal podem considerar que o amortecimento adicional é essencial na procura de umas sapatilhas que os leve até à meta.