Ajuda os miúdos a apaixonarem-se pelo exercício

Eis três formas de preparares as crianças para manterem a atividade física ao longo de toda a vida.

Adoras treinar e queres que os teus filhos também adorem. Garantindo às crianças o incentivo, a inspiração e as instruções de que precisam, podes ajudá-las a desenvolverem o hábito de praticar atividade física ao longo de toda a vida. Eis três abordagens para ajudar a colocá-las no rumo certo.



Se as crianças já costumam praticar algum tipo de atividade juntas, seja jogar futebol no jardim ou fazer os treinos ligeiros da nossa Fitness Adventure com o programa Brian & Bella Nunez, estás em vantagem. A tecnologia (televisão, computadores, tablets) tende a manter as crianças agarradas ao sofá, por isso, qualquer tipo de atividade física que façam é uma vitória para ti.



É possível que tu e as crianças estejam a passar bons momentos com estas atividades, mas se pretendes que a atividade física se torne um hábito para a vida, nunca é cedo de mais para pensar de forma mais abrangente e a longo prazo. "As experiências pelas quais passas durante a infância podem fazer com que adores ou odeies praticar exercício físico, possivelmente para sempre", afirma o Nike Master Trainer Brian Nunez. "Enquanto pai ou mãe, o teu objetivo é criar o maior número possível de experiências positivas para as crianças enquanto são pequenas, antes das aulas de educação física, do desporto, das competições e da vida em geral se tornarem mais sérios."



Disfarçar o exercício como uma forma de brincadeira é uma das formas de o fazer, mas talvez precises de ir um pouco mais além para que desenvolvam uma relação saudável e duradoura com a atividade física. Eis como fazer.