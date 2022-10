Plan treningowy na maraton

Maraton to najbardziej wymagający dystans biegów ulicznych, a przygotowania do niego to najbardziej wymagający trening biegowy.

Cotygodniowe biegi długodystansowe i regeneracyjne pomogą Ci zwiększyć wytrzymałość, a dzięki zróżnicowanym szybkim biegom nauczysz się, jak biegać w bardziej wydajny sposób. Najważniejsze jednak jest to, że staniesz się mądrzejszym biegaczem gotowym do stanięcia na starcie tego biegu.

Plan składa się z 18 tygodni treningów. Jest niezwykle elastyczny – możesz dopasować go do własnego poziomu zaawansowania i własnych preferencji. Niezależnie od tego, czy od startu w maratonie dzieli Cię 12 czy 18 tygodni, możesz zacząć realizować treningi na dowolnym etapie.

Ty decydujesz, jak mocno zaangażujesz się w program, a więc od Ciebie zależy, jakie korzyści on przyniesie. Nasza rada: rozplanuj treningi na okres co najmniej 12 tygodni przed biegiem. Pozwoli Ci to bez pośpiechu wykonywać treningi z planu i biegać ze spokojną głową.

Gratulujemy rozpoczęcia tej fantastycznej podróży!