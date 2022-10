Plan treningowy 10 km

10 km to jeden z najpopularniejszych dystansów biegowych na świecie.

Będziesz pracować zarówno nad szybkością, jak i wytrzymałością. Treningi składają się z biegów długodystansowych, które będą dla Ciebie wyzwaniem, ekscytujących szybkich biegów oraz biegów regeneracyjnych, które pomogą Ci zwiększyć swoją siłę. Po zakończeniu treningu nic nie powstrzyma Cię przed zajęciem miejsca na starcie i dobiegnięciem do mety.

Plan składa się z 8 tygodni treningów. Jest niezwykle elastyczny – możesz dopasować go do własnego poziomu zaawansowania i własnych preferencji. Niezależnie od tego, czy czas pozostały do startu to 4 tygodnie czy 8 tygodni, możesz zacząć realizować go na dowolnym etapie.

Ty decydujesz, jak mocno zaangażujesz się w program, a więc od Ciebie zależy, jakie korzyści on przyniesie. Nasza rada: rozplanuj treningi co najmniej 4 tygodnie przed biegiem. Pozwoli Ci to bez pośpiechu się przygotować i mieć spokojną głowę na starcie wyścigu.

Gratulujemy rozpoczęcia tej fantastycznej podróży!