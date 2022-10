Plan treningowy 5 km

Bieg na 5 km to czysta przyjemność i ekscytujące doświadczenie – tak jak przygotowania do niego.

Program treningowy do biegu na 5 km obejmuje wiele szybkich biegów, ponieważ bez szybkości nie ma dobrej zabawy. Będziesz jednak wykonywać także biegi regeneracyjne i długodystansowe oraz pobiegniesz dalej niż kiedykolwiek wcześniej – biegi w nieznane to w końcu ekscytujące przeżycie. Dzięki temu na starcie zawodów zameldujesz się z entuzjazmem, który będzie towarzyszył Ci aż do samej mety.

Plan składa się z 8 tygodni treningów. Jest niezwykle elastyczny – możesz dopasować go do własnego poziomu zaawansowania i własnych preferencji. Niezależnie od tego, czy czas pozostały do startu to cztery tygodnie czy osiem tygodni, możesz zacząć realizować go na dowolnym etapie.

Ty decydujesz, jak mocno zaangażujesz się w program, a więc od Ciebie zależy, jakie korzyści on przyniesie. Nasza rada: rozplanuj treningi na okres co najmniej 4 tygodni przed biegiem. Pozwoli Ci to bez pośpiechu wykonywać treningi z planu i biegać ze spokojną głową.

Gratulujemy rozpoczęcia tej fantastycznej podróży!