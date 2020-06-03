Przepis na zupę z soczewicy

Mistrzowska dieta: zupa z soczewicy
Odżywianie
Nike Training
Ten przepis dostarczy Ci energii na cały tydzień treningów
Dzięki solidnej dawce białka, węglowodanów i zdrowych tłuszczów to proste, jednogarnkowe danie dostarczy Ci energii na cały tydzień treningów. Wypróbuj ten przepis!
Węglowodany z batatów. Białko z soczewicy. Dobre tłuszcze z kokosów i orzechów włoskich. Ten posiłek zapewnia energię niezbędną do treningów i regeneracji. Z tym przepisem przygotujesz jednogarnkowe danie na lunch, które starczy Ci na cały tydzień.
Składniki
Zupa z soczewicy:
60 ml oleju kokosowego
2 cebule pokrojone w drobną kostkę
6 posiekanych ząbków czosnku
4 duże marchewki pokrojone w drobną kostkę
6 małych batatów pokrojonych w kostkę
760 g czerwonej soczewicy
1890 ml bulionu warzywnego
2 liście laurowe
10 g świeżego tymianku
270 g posiekanego jarmużu toskańskiego
Pikantna, chrupiąca posypka:
96 g niesłodzonych wiórków kokosowych
150 g prażonych orzechów włoskich
15 ml nasion kolendry
15 ml nasion kminu rzymskiego
15 ml kopru włoskiego
2,5 ml soli
Jajka:
5 dużych jajek
280 g lodu
Przygotowanie
Zupa z soczewicy:
Do dużego garnka wlej olej kokosowy, dodaj cebulkę i smaż ją na średnim ogniu przez około 5–7 minut. Dodaj czosnek i smaż wszystko aż do uzyskania odpowiedniego aromatu. Dodaj marchewki i bataty i smaż je, aż będą miękkie. Dodaj soczewicę i bulion warzywny i czekaj, aż się zagotuje. Dodaj tymianek i liście laurowe i gotuj całość na wolnym ogniu od 30 minut do 2 godzin. Kilka minut przed zdjęciem zupy z ognia dodaj jarmuż. Podziel zupę na pięć porcji. W lodówce możesz je przechowywać do 3 dni, w zamrażarce – nawet 2 tygodnie.
Posypka:
Wsyp wszystkie składniki do robota kuchennego i je posiekaj. Podziel posypkę na pięć porcji i przechowuj z zupą. Podawaj z gotowanym jajkiem.