Przepis na zupę z soczewicy

Przygotowanie

Zupa z soczewicy:

Do dużego garnka wlej olej kokosowy, dodaj cebulkę i smaż ją na średnim ogniu przez około 5–7 minut. Dodaj czosnek i smaż wszystko aż do uzyskania odpowiedniego aromatu. Dodaj marchewki i bataty i smaż je, aż będą miękkie. Dodaj soczewicę i bulion warzywny i czekaj, aż się zagotuje. Dodaj tymianek i liście laurowe i gotuj całość na wolnym ogniu od 30 minut do 2 godzin. Kilka minut przed zdjęciem zupy z ognia dodaj jarmuż. Podziel zupę na pięć porcji. W lodówce możesz je przechowywać do 3 dni, w zamrażarce – nawet 2 tygodnie.



Posypka:

Wsyp wszystkie składniki do robota kuchennego i je posiekaj. Podziel posypkę na pięć porcji i przechowuj z zupą. Podawaj z gotowanym jajkiem.