Jak robić pompki szwedzkie i jakie korzyści to daje?

Jeśli czujesz szczypanie lub ból, wewnętrzna rotacja może być za bardzo obciążająca dla Twoich stawów. Aby wyciągnąć z ćwiczenia jak najwięcej, skup się na przeniesieniu obciążenia na ręce podczas podnoszenia się góry. Jeśli masz sprawne barki, zdrowe stawy i nie czujesz żadnego bólu podczas wykonywania dipów, możesz obniżyć ciało do momentu, w którym barki znajdą się tuż poniżej łokci. W przeciwnym razie zejdź najniżej, jak możesz, i utrzymuj napięcie w łopatkach (ściągając je razem do dołu). Wystarczy, że zejdziesz do połowy wysokości.