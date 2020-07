Jak robić pompki szwedzkie i jakie korzyści to daje?

2. Poprzez podskok wybij ciało w powietrze. Nadgarstki, łokcie i barki powinny znajdować się w tej samej linii, co stawy. Aby osiągnąć stabilizację barków, wprowadź ruch rotacyjny w stawach barkowych. Pamiętaj, by powstrzymać się przed wzruszaniem ramionami.



3. Skrzyżuj kostki z tyłu ciała.



4. Ramiona wyciągnięte do tyłu w dół, tułów lekko pochylony do przodu. Zegnij ręce, łokcie blisko ciała. Powoli obniżaj ciało do momentu, w którym barki znajdą się poniżej łokci.



5. Odepchnij się za pomocą dłoni do góry i wyprostuj ręce, aby wrócić do pozycji początkowej. To jest jedno powtórzenie. Wykonaj je ponownie.