Zdrowe jedzenie dla dzieci
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Zamień ulubione przekąski dzieci w bardziej pożywne posiłki.
Przygotowując domowe wersje gotowych przekąsek, które uwielbiają Twoje dzieci, możesz pokazać im, że wartościowe produktu znajdujące się w domu są równie pyszne i atrakcyjne. Przygotowaliśmy dla Ciebie cztery przepisy, które pozwolą Ci odświeżyć klasyczne dania i zapewnić dzieciom więcej pożywnych składników.
Prawdopodobnie przygotowywanie smoothie na śniadanie czy po treningu masz opanowane do perfekcji. Jednak jeśli chodzi o posiłki dla niezwykle aktywnych dzieci, sytuacja wygląda nieco inaczej.
Dobrą wiadomością jest to, że nie ma potrzeby zbytnio tego komplikować. Dzieci zazwyczaj mają w sobie niewyczerpane pokłady energii, a przy tym nie wykonują nie wiadomo jak intensywnych aktywności przez długi czas. „Ich dieta powinna więc wspierać ich wzrost i ogólny rozwój” – mówi Adam Feit, koordynator ds. odżywiania w Precision Nutrition. Niezależnie od tego, jak aktywne są danego dnia, oznacza to, że należy położyć nacisk na chude białko, jak najmniej przetworzone węglowodany, zdrowe tłuszcze, warzywa i duże ilości wody – identycznie jak w Twoim przypadku.
Przygotuj ich ulubione dane na własnych zasadach.
„Wiele produktów mających przemawiać do dzieci ma w sobie mnóstwo rafinowanego cukru i chemikaliów dodawanych, aby utrzymać świeżość” – mówi Feit. Mimo że nie ma nic złego w zjedzeniu od czasu do czasu ciastka lub paczki czipsów (mówimy też do Was, mamo i tato), dzieci powinny jak najczęściej jeść nieprzetworzone, pełnowartościowe produkty. Zamiast dzielić je na dobre i złe (co może doprowadzić do niewłaściwego myślenia o jedzeniu), warto pomyśleć o przygotowaniu ulubionych przekąsek dzieci ze składników, nad którymi masz kontrolę. „Nie tylko pomożesz im spojrzeć na jedzenie w szerszym kontekście niż gotowe jedzenie reklamowane w telewizji, ale sprawisz, że będą dobrze bawiły się razem z Tobą w kuchni, co pomoże im wykształcić pozytywną relację z jedzeniem” – dodaje Feit.
Spróbuj tych domowych potraw bogatych w zdrowe węglowodany, które zapewnią rosnącym ciałom niezbędne składniki odżywcze. Nie chodzi o to, aby pozbawiać dzieci ulubionych przekąsek, ale o to, aby pokazać im, że w domu można przygotować równie pyszne rzeczy.
Owsianka ze świeżymi owocami
„Być może smakowe owsianki błyskawiczne są wygodne i smaczne, ale niemal zawsze zawierają mnóstwo cukru. Zastąp je zwykłymi płatkami owsianymi, dodaj trochę świeżych owoców leśnych lub kawałków jabłka, a na koniec posyp wszystko cynamonem” – radzi Feit. „Zawsze możesz też użyć trochę masła orzechowego i mleka owsianego, aby zwiększyć zawartość białka i dodać smaku. Jeśli mimo to całość będzie wydawała się dzieciom nieco mdła, dodaj odrobinę miodu lub brązowego cukru, ale postaraj się, aby to owoce były odpowiedzialne za słodycz” – mówi.
Gofry lub naleśniki bogate w białko
„W przypadku dzieci może warto postarać się o nieco bardziej atrakcyjną nazwę. Tak czy inaczej, odpuść sobie gotowe mieszanki i samodzielnie przygotuj ciasto z płatków owsianych, twarożku, jajek i cynamonu” – radzi Feit. To lepsze i bardziej energetyczne śniadanie niż proste węglowodany. Dodatkowa czekolada czy borówki są opcjonalne.
Mieszanka studencka
Batoniki granola mają zwykle długą listę składników i źródeł cukru. Zamiast nich pozwól dzieciom wybrać ulubioną przekąskę, np. precle, i dodaj ją do mieszanki orzechów i suszonych owoców, takich jak żurawina. „Im większy będą miały wybór, tym większa radość z jedzenia” – mówi Feit.
Owocowa „pizza”
Dzieciaki chętnie spróbują nowych owoców, jeśli będą podane w atrakcyjny sposób. Odpuść sobie pełne cukru soki i dostarcz im codzienną dawkę owoców w postaci owocowej pizzy. Ciasto zastąp dużym plastrem arbuza lub melona i połóż na nim dodatki, takie jak borówki, kawałki banana czy nasiona granatu.
Podczas kulinarnych eksperymentów z dziećmi pamiętaj, aby zadać im jedno pytanie: „czujecie się dobrze, gdy to jecie?”. „Jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak czują się dzieci – może boleć ich z tego powodu brzuch, mogą czuć się objedzone lub zmęczone” – zaznacza Feit. Jeśli zachęcisz dzieci do refleksji nad tym, jak jedzenie wpływa na ich stan, rosną szanse, że będą same sięgać po rzeczy, dzięki którym lepiej się czują, myślą i funkcjonują. Ty natomiast zyskasz w kuchni pomocników – każdy wygrywa.
Owocowa „pizza”
Dzieciaki chętnie spróbują nowych owoców, jeśli będą podane w atrakcyjny sposób. Odpuść sobie pełne cukru soki i dostarcz im codzienną dawkę owoców w postaci owocowej pizzy. Ciasto zastąp dużym plastrem arbuza lub melona i połóż na nim dodatki, takie jak borówki, kawałki banana czy nasiona granatu.
Podczas kulinarnych eksperymentów z dziećmi pamiętaj, aby zadać im jedno pytanie: „czujecie się dobrze, gdy to jecie?”. „Jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak czują się dzieci – może boleć ich z tego powodu brzuch, mogą czuć się objedzone lub zmęczone” – zaznacza Feit. Jeśli zachęcisz dzieci do refleksji nad tym, jak jedzenie wpływa na ich stan, rosną szanse, że będą same sięgać po rzeczy, dzięki którym lepiej się czują, myślą i funkcjonują. Ty natomiast zyskasz w kuchni pomocników – każdy wygrywa.