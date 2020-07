„Wiele produktów mających przemawiać do dzieci ma w sobie mnóstwo rafinowanego cukru i chemikaliów dodawanych, aby utrzymać świeżość” – mówi Feit. Mimo że nie ma nic złego w zjedzeniu od czasu do czasu ciastka lub paczki czipsów (mówimy też do Was, mamo i tato), dzieci powinny jak najczęściej jeść nieprzetworzone, pełnowartościowe produkty. Zamiast dzielić je na dobre i złe (co może doprowadzić do niewłaściwego myślenia o jedzeniu), warto pomyśleć o przygotowaniu ulubionych przekąsek dzieci ze składników, nad którymi masz kontrolę. „Nie tylko pomożesz im spojrzeć na jedzenie w szerszym kontekście niż gotowe jedzenie reklamowane w telewizji, ale sprawisz, że będą dobrze bawiły się razem z Tobą w kuchni, co pomoże im wykształcić pozytywną relację z jedzeniem” – dodaje Feit.



Spróbuj tych domowych potraw bogatych w zdrowe węglowodany, które zapewnią rosnącym ciałom niezbędne składniki odżywcze. Nie chodzi o to, aby pozbawiać dzieci ulubionych przekąsek, ale o to, aby pokazać im, że w domu można przygotować równie pyszne rzeczy.