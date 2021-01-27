Nadludzka siła

Przygotuj się na niezwykle zabawny trening siłowy dla całej rodziny. Będziecie wykorzystywali wszystko, co macie pod ręką, więc nie bój się zaszaleć, szukając po domu akcesoriów treningowych, dzięki którym pokażesz swoją nadludzką siłę.



Najwyższa pora wprawić mięśnie w ruch. Ten szybki, intensywny i pełen niespodzianek trening dla całej rodziny pozwoli Wam pokazać, że macie w sobie siłę, której nie powstydziłby się żaden superbohater.