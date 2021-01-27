Nadludzka siła

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2021

Nike Training

Nadludzka siła

Odszukaj w sobie moc superbohatera i pomóż dzieciom zdać sobie sprawę z tego, jakie są silne.

Przygotuj się na niezwykle zabawny trening siłowy dla całej rodziny. Będziecie wykorzystywali wszystko, co macie pod ręką, więc nie bój się zaszaleć, szukając po domu akcesoriów treningowych, dzięki którym pokażesz swoją nadludzką siłę.

Najwyższa pora wprawić mięśnie w ruch. Ten szybki, intensywny i pełen niespodzianek trening dla całej rodziny pozwoli Wam pokazać, że macie w sobie siłę, której nie powstydziłby się żaden superbohater.

Podkręć swoje ruchy

To trening na siłę, który poprawi Wam wszystkim humor. Zacznijcie od znalezienia w swoim domu cięższych przedmiotów, które można bezpiecznie podnosić. Sprawdzą się butelki z wodą, worki z praniem, młodsze siostry lub młodsi bracia, a nawet zwierzątka domowe! Gdy będziecie gotowi, zacznijcie trening zgodnie ze wskazówkami.

Gdy już przejdziecie do pompek i przysiadów, wybierzcie kogoś, kto pokaże swoją nadludzką siłę. Niech dalej wykonuje ćwiczenia, a reszta rodziny wybierze dla tego członka rodziny dodatkowe obciążenie. Może Twoja mama zrobi pompkę z siedzącym na jej plecach psem? Albo najmłodsze dziecko będzie podnosić pranie podczas przysiadu? Pokażcie wszystkim, jak silni jesteście.

Ćwicz terazZobacz treningi rodzinne

Gdy już przejdziecie do pompek i przysiadów, wybierzcie kogoś, kto pokaże swoją nadludzką siłę. Niech dalej wykonuje ćwiczenia, a reszta rodziny wybierze dla tego członka rodziny dodatkowe obciążenie. Może Twoja mama zrobi pompkę z siedzącym na jej plecach psem? Albo najmłodsze dziecko będzie podnosić pranie podczas przysiadu? Pokażcie wszystkim, jak silni jesteście.

Ćwicz terazZobacz treningi rodzinne
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Data pierwszej publikacji: 27 stycznia 2021

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