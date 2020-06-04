Zbuduj swoją radę nadzorczą

Coaching i odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2020

Opracował Joe Holder

Budowa skutecznego systemu wsparcia

Jak osiągnąć sukces dzięki wsparciu osób, które chcą dla Ciebie jak najlepiej.

Pomyśl o tym jak o osobistej radzie nadzorczej – grupie osób, które wspierają Cię podczas realizowania celów związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną. Optymalnym rozwiązaniem będzie pięcioosobowy zespół – dzięki temu na swojej drodze możesz liczyć na wsparcie osób o różnych mocnych stronach. W tym artykule opowiem, jak zacząć budować taką grupę.

Każda spółka publiczna ma radę nadzorczą – grupę osób, która dba o realizację misji firmy i jej rozwój.

Dzięki stworzeniu własnej rady nadzorczej możesz liczyć na jej wsparcie związane z ćwiczeniami lub ze zdrowiem.

To proste: jeśli otaczasz się ludźmi, którzy sprawiają, że zbaczasz w kursu, Twoja droga będzie trudniejsza. Zamiast tego warto mieć wokół siebie osoby, które zachęcą Cię do podążania nowymi ścieżkami.

Idealny zespół składa się moim zdaniem z pięciu osób. Dzięki temu możesz liczyć na pomoc ludzi mających różne zalety i punkty widzenia.

Budowa skutecznego systemu wsparcia

Zastanów się na swoimi wyborami.

Realizowanie celów związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną jest zwykle łatwiejsze, jeśli możesz liczyć na pomoc rady, która wspiera Cię w dążeniu do wyznaczonego celu, a nie podchodzi do niego ambiwalentnie lub wręcz sprawia, że podejmujesz niekorzystne decyzje.

Zastanów się nad wyborem składu rady nadzorczej. Weź pod uwagę przyjaciół, którzy znają się na odżywianiu, lub znajomych z pracy, z którymi możesz ćwiczyć online.

Jeśli nie przychodzi Ci do głowy aż pięć osób, zalicz do tego grona także lekarza, dietetyka lub fizjoterapeutę.

Może to być też osoba, która nie mieszka w tym samym mieście co Ty, ale chętnie posłuży radą, gdy potrzebujesz motywacji do ćwiczeń lub wskazówki w kwestii zdrowego odżywiania.

Stwórz własną radę nadzorczą i korzystaj ze wsparcia zaufanych osób na każdym kroku podczas realizowania swoich celów związanych z ćwiczeniami i zdrowiem.

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Data pierwszej publikacji: 4 czerwca 2020

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