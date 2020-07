Budowa skutecznego systemu wsparcia

Zastanów się na swoimi wyborami.

Realizowanie celów związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną jest zwykle łatwiejsze, jeśli możesz liczyć na pomoc rady, która wspiera Cię w dążeniu do wyznaczonego celu, a nie podchodzi do niego ambiwalentnie lub wręcz sprawia, że podejmujesz niekorzystne decyzje.



Zastanów się nad wyborem składu rady nadzorczej. Weź pod uwagę przyjaciół, którzy znają się na odżywianiu, lub znajomych z pracy, z którymi możesz ćwiczyć online.



Jeśli nie przychodzi Ci do głowy aż pięć osób, zalicz do tego grona także lekarza, dietetyka lub fizjoterapeutę.



Może to być też osoba, która nie mieszka w tym samym mieście co Ty, ale chętnie posłuży radą, gdy potrzebujesz motywacji do ćwiczeń lub wskazówki w kwestii zdrowego odżywiania.



Stwórz własną radę nadzorczą i korzystaj ze wsparcia zaufanych osób na każdym kroku podczas realizowania swoich celów związanych z ćwiczeniami i zdrowiem.