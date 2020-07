Wzmocnij mięśnie głębokie, by lepiej biegać

Mocny tułów nie tylko może pomóc temu zapobiec – badania dowodzą, że może również zwiększyć naszą biegową wydajność. Regularny trening wzmacniający ten obszar zwiększa szybkość podczas biegu, zgodnie z badaniem opublikowanym w Journal of Strength and Conditioning Research. Inne badanie opublikowane w PLOS One dowodzi, że poprawia on również wytrzymałość, ekonomię biegu oraz nasze biegowe wyniki.



Aby lepiej zrozumieć, jak to działa, wyobraź sobie biegacza na początku i na końcu długiego biegu. Najprawdopodobniej jego kondycja pod koniec biegu osłabła. Stabilny i mocny tułów może temu zapobiec i zwiększyć wydajność organizmu. „Większa siła oznacza większą odporność na zmęczenie” – mówi Hamilton.



Na szczęście nie jest trudno dołączyć trening wzmacniający mięśnie tułowia do planu treningowego. Wiele ruchów można wykonać bez sprzętu w każdym miejscu. „Kluczem do sukcesu jest odpowiednio długi i ciężki wysiłek, który pobudza mięśnie do pracy w granicach naszych sportowych możliwości” – mówi Hamilton. Dlatego najlepiej jest wdrożyć ten rodzaj treningu w dzień, w którym nie dajemy sobie wycisku na trasie. „Zachęcam moich sportowców, by robili ten trening maksymalnie trzy razy w tygodniu” – mówi. „Nie muszą to być skomplikowane ćwiczenia – najważniejsze to umieć zrobić pojedynczy ruch, który pobudzi liczne grupy mięśni do działania”.