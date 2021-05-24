Wzmocnij mięśnie głębokie, by lepiej biegać

Jakie mięśnie są zaangażowane podczas biegania? Pewnie powiesz, że przede wszystkim mięśnie dolnych partii ciała jak pośladki, mięśnie czworogłowe, tylne mięśnie ud i łydki. Jednak tak naprawdę najważniejsza grupa mięśni, którą powinni wzmacniać biegacze, obejmuje dolne mięśnie tułowia – i nie mówimy tu tylko o tzw. sześciopaku.

„Dolne mięśnie tułowia to grupa mięśni, które są odpowiedzialne za stabilizację tułowia i bioder” – wyjaśnia Janet Hamilton, dyplomowana trenerka w zakresie siły i kondycji fizycznej oraz właścicielka firmy coachingowej Running Strong w Atlancie. Mięsień prosty brzucha, znany jako sześciopak (tak, każdy z nas go ma, nawet jeśli go nie widać), to tylko jeden z wielu mięśni dolnej części tułowia. Oprócz niego mamy jeszcze: mięśnie skośne wewnętrzne i zewnętrzne, które pozwalają na wykonywanie skrętów i skłonów, mięśnie poprzeczne, czyli najbardziej wewnętrzne mięśnie otaczające mięśnie brzucha niczym gorset i utrzymujące brzuch we wciągniętej pozycji, prostownik grzbietu biegnący wzdłuż kręgosłupa, mięsień wielodzielny czyli wewnętrzny mięsień w dolnej części pleców, pośladki oraz dno miednicy.

Wzmacnianie wszystkich tych mięśni może zwiększyć Twoją szybkość oraz poprawić postawę, stabilność, kondycję fizyczną i biegowe wyniki. Z badania opublikowanego na łamach The Journal of Strength and Conditioning Research wynika, że mocniejszy gorset mięśniowy zwiększa naszą szybkość podczas biegu. Z kolei według badania opublikowanego w PLOS One może on poprawić naszą wytrzymałość i ekonomię biegu (czyli najefektywniejsze wykorzystanie energii podczas biegu).