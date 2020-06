Wyciśnij jeszcze więcej z każdego biegu

Według Bennetta skupienie się na celu lub przyczynie biegania jest o wiele bardziej motywujące niż myślenie o dystansie do pokonania albo czasie, w jakim chce się to zrobić. Co więcej: za każdym razem, gdy biegniesz z myślą o tym celu, możesz sobie pogratulować.



Świadomość tego, dlaczego się biega, jest kluczowa w rozwijaniu determinacji, czyli tego, ile będziesz w stanie znieść w dążeniu do realizacji biegowych celów. Wszystko sprowadza się do tego, że oprócz wytrzymałych mięśni potrzebna jest też odporność psychiczna. Pamiętanie o przyczynie biegania jest dobrym sposobem na uwolnienie tej wewnętrznej mocy.



Co najważniejsze: określony cel może sprawić, że bieganie będzie dawało więcej frajdy. „Bieganie powinno Ci przypominać o tym, że jesteś pełną energii i aktywną osobą” – twierdzi Bennett. „Powinniśmy się cieszyć bieganiem, bo sami się na nie decydujemy”. Może to być trudne, gdy co kilka sekund spogląda się na niewielki ekran smartwatcha.



Nie oznacza to, że masz zupełnie zapomnieć o wynikach. Bennett sugeruje: „Spróbuj pomyśleć o innych sposobach mierzenia osiągnieć podczas biegu”. Udało Ci się po raz pierwszy wbiec na strome wzniesienie w Twojej okolicy? Przyszedł Ci do głowy świetny pomysł dotyczący projektu w pracy? Twoim oczom ukazał się niesamowity wschód słońca? „Żadna z tych rzeczy nie pokazuje, jak daleko lub jak szybko udało Ci się pobiec, ale w każdej z nich kryje się coś wspaniałego i to jest właśnie najpiękniejsze w bieganiu” – mówi Bennett.