Wyciśnij jeszcze więcej z każdego biegu

Jak wycisnąć więcej z każdego biegu
Ruch
Nike Running
Określenie celu biegania sprawi, że zaczniesz się koncentrować na przyjemności, a nie na wynikach.
W bieganiu chodzi o coś więcej niż tylko osiąganie wyników. W tym artykule trener Bennett prosi czytelników o zadanie sobie pytania „dlaczego biegam?”. Określenie celu biegania sprawi, że bardziej skupisz się na czerpaniu przyjemności niż na osiąganych wynikach. Dzięki temu zyskasz motywację do kolejnych biegów. Oznacza to, że niezależnie od tego, co mówią liczby, każdy bieg jest małym zwycięstwem. Do dzieła!
Biegacze zazwyczaj oceniają bieg przez pryzmat dwóch parametrów: odległości i prędkości. Żyjąc w społeczeństwie, które przywiązuje dużą wagę do danych, wiele z nich udostępniamy w mediach społecznościowych: od tych już wspomnianych najprostszych wskaźników po pułap tlenowy i rytm biegu. Jednak takie ograniczone postrzeganie skupione wokół liczb może pozbawić radości z uprawiania sportu.
„Biegaczy często cieszą starty w wyścigach, bardzo ciężkie treningi lub rekordowo długie biegi” – mówi główny trener Nike Running na poziomie globalnym, Chris Bennett. „Jednak im jest się lepszym biegaczem, tym trudniej bić rekordy, a jeśli cieszy Cię tylko bicie rekordów, to nie będziesz mieć wielu okazji do radości”.
„Jeśli zamiast tego dostrzeżesz w bieganiu coś więcej niż wysiłek fizyczny i związane z nim liczby, dasz sobie więcej szans na osiąganie sukcesów i czerpanie radości z uprawiania sportu” – mówi Bennett. Najlepszym sposobem jest odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dlaczego biegam?”.
„Jednak im jest się lepszym biegaczem, tym trudniej bić rekordy, a jeśli cieszy Cię tylko bicie rekordów, to nie będziesz mieć wielu okazji do radości”.
Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym
Zastanów się, dlaczego biegasz. Czy dzięki temu rozładowujesz stres po ciężkim dniu albo znajdujesz kreatywne rozwiązania lub przepracowujesz problemy? A może to dla Ciebie po prostu szansa na wyjście z domu i złapanie trochę słońca?
Według Bennetta skupienie się na celu lub przyczynie biegania jest o wiele bardziej motywujące niż myślenie o dystansie do pokonania lub czasie, w jakim chce się to zrobić. Co więcej: za każdym razem, gdy biegniesz z myślą o tym celu, możesz sobie pogratulować.
Świadomość tego, dlaczego się biega, jest kluczowa w rozwijaniu determinacji, czyli tego, ile będziesz w stanie znieść w dążeniu do realizacji biegowych celów. Wszystko sprowadza się do tego, że oprócz wytrzymałych mięśni potrzebna jest też odporność psychiczna. Pamiętanie o przyczynie biegania jest dobrym sposobem na uwolnienie tej wewnętrznej mocy.
Co najważniejsze: określony cel może sprawić, że bieganie będzie dawało więcej frajdy. „Bieganie powinno Ci przypominać o tym, że jesteś pełną energii i aktywną osobą” – twierdzi Bennett. „Powinniśmy się cieszyć bieganiem, bo sami się na nie decydujemy”. Może to być trudne, gdy co kilka sekund spogląda się na niewielki ekran smartwatcha.
Nie oznacza to, że masz zupełnie zapomnieć o wynikach. Bennett sugeruje: „Spróbuj pomyśleć o innych sposobach mierzenia osiągnieć podczas biegu”. Udało Ci się po raz pierwszy wbiec na strome wzniesienie w Twojej okolicy? Przyszedł Ci do głowy świetny pomysł dotyczący projektu w pracy? Twoim oczom ukazał się niesamowity wschód słońca? „Żadna z tych rzeczy nie pokazuje, jak daleko lub jak szybko udało Ci się pobiec, ale w każdej z nich kryje się coś wspaniałego i to jest właśnie najpiękniejsze w bieganiu” – mówi Bennett.
Trzy sposoby na uatrakcyjnienie biegu
Skoro teraz już wiesz, dlaczego biegasz, wykorzystaj porady trenera Bennetta, aby bieganie było udane.
- Zwizualizuj sukces. Chcesz się odstresować? Wyobraź sobie, że po zakończeniu treningu czujesz spokój, luz i świeżą dawkę energii. Biegasz, aby być w formie i czuć się zdrowiej? Pomyśl o swojej postawie, swoim oddechu i wszystkich tych pozytywnych rzeczach, które robisz dla swojego ciała i ducha podczas biegu.
- Dopinguj się. Mówienie sobie „dasz radę” może wydawać się bez sensu, ale pozytywne komunikaty mogą wydobyć z mózgu i nóg rezerwy zarówno podczas zwykłej przebieżki, jak i w czasie wyścigu.
- Znajdź pozytywy w niekomfortowych warunkach. Być może akurat pada lub masz przed sobą to strome wzniesienie na trasie. Jednak zamiast od razu nastawiać się negatywnie, pomyśl, że wymagające warunki czynią z Ciebie lepszego, bardziej wszechstronnego biegacza. Po wszystkim pochwal się za przebrnięcie przez niesprzyjający etap i za umiejętność biegania w trudnych warunkach. Niezależnie od tego, czy napotykasz takie przeszkody podczas treningu, czy w życiu codziennym, jest to potwierdzenie włożonej przez Ciebie pracy. Według Bennetta: „nie biegamy po to, by wszystko było łatwiejsze – biegamy, bo chcemy stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej”.
„Nie biegamy po to, by wszystko było łatwiejsze – biegamy, bo chcemy stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej”.
Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym