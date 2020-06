Wegańska zupa taco do przygotowania w 30 minut

Sposób przygotowania

Przepuść czosnek przez praskę, pokrój drobno cebulę i paprykę. Wlej do garnka oliwę. Krótko podsmaż na niej mieloną wegańską wołowinę i warzywa. Dodaj przyprawy, kukurydzę, fasolę, rozdrobnione pomidory, kostkę bulionową i wodę. Doprowadź zupę do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu przez ok. 15 minut. Podawaj z kolendrą i chipsami z tortilli.