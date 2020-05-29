Ucz dzieci zaangażowania
Ruch
Nike Training
Dlaczego dawanie dzieciom wyboru sprawia, że okazują większe zaangażowanie w grę.
Szukasz sposobów na zachęcenie dzieci do ruchu? W tym artykule poznasz jedną z podstawowych zasad trenowania młodych sportowców — zaangażowanie. Dziecko powinno mieć coś do powiedzenia, a naszym zadaniem jest pomóc mu poczuć się pewnie
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odczas podejmowania decyzji. W przypadku dzieci czas spędzany w domu sprzyja siedzeniu na kanapie. Dlatego zgodnie z duchem Made to Play – inicjatywy, której celem jest zachęcanie dzieci do aktywności – przedstawiamy sześć zasad treningu. W tym artykule Chaima Moummou, edukatorka z projektu Fundació Barça, podpowiada, jak zachęcić dzieci do zabawy w domu.
Oddaj dzieciom głos
W pierwszej kolejności należy pokazać dzieciom, że ich zdanie jest ważne. „W fundacji Barçy mamy miejsce, w którym każdy chłopak i każda dziewczyna mogą pobawić się lub porozmawiać. Pozwól im przejąć ster, niech same zaproponują gry i wyzwania” – mówi C
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aima. Dzięki temu dzieci uczą się przejmować inicjatywę. „To ważne, aby dzieci miały świadomość, że mogą o czymś decydować” – dodaje. Jeśli dzieci są nieśmiałe lub nie chcą zajmować się myśleniem o takich rzeczach, przydziel wszystkim role i obowiązki, tak aby każdy czuł, że ma zadanie do wykonania. Chaima podkreśla, jak ważne jest to, aby dzieci „czuły, że są częścią całego procesu. Dzięki temu wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa oraz poprawia się ich samoocena”.
„To ważne, aby dzieci miały świadomość, że mogą o czymś decydować”.
Chaima, Fundació Barça
Szybka zmiana
Zmieniaj gry i ćwiczenia oraz ich elementy, tak aby dzieci cały czas miały co robić i były w ruchu. „Pozwól dzieciom na wyrażanie swojego zdania. Może powiedzą, że nie mają dziś ochoty na grę w piłkę i wolą porobić coś innego” – mówi Chaima. Nie ma w tym nic złego. Najważniejsze jest, aby sprawić, że nie będą obawiały się zabierać głosu. Chaima zachęca dzieci, z którymi ma do czynienia, do „samodzielnego myślenia i nieprzejmowania się normami”. Pamiętaj, że nie należy brać wszystkiego na serio, to przecież dopiero dzieci, a one są stworzone do zabawy.