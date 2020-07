Ucz dzieci zaangażowania

Szybka zmiana

Zmieniaj gry i ćwiczenia oraz ich elementy, tak aby dzieci cały czas miały co robić i były w ruchu. „Pozwól dzieciom na wyrażanie swojego zdania. Może powiedzą, że nie mają dziś ochoty na grę w piłkę i wolą porobić coś innego” – mówi Chaima. Nie ma w tym nic złego. Najważniejsze jest, aby sprawić, że nie będą obawiały się zabierać głosu. Chaima zachęca dzieci, z którymi ma do czynienia, do „samodzielnego myślenia i nieprzejmowania się normami”. Pamiętaj, że nie należy brać wszystkiego na serio, to przecież dopiero dzieci, a one są stworzone do zabawy.