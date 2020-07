Trening siłowy dla biegaczy

5. Wypychanie bioder z jedną nogą w górze



Zaangażowane mięśnie i części ciała:

Biodra, pośladki, ścięgna udowe, łydki



Sposób wykonania:

Połóż się na plecach, kolana zgięte, stopy płasko na podłodze, ręce po bokach. Wyprostuj prawą nogę tak, by pięta unosiła się kilka centymetrów nad podłogą. Stopa wygięta. Unieś biodra jak najwyżej i napnij pośladki. Utrzymaj pozycję i powoli obniż ciało. Powtórz ćwiczenie dla drugiej nogi.



Wyższy poziom trudności:

Wydłuż moment podnoszenia i obniżenia ciała o od 2 do 3 sekund lub umieść hantel albo girię na biodrach, trzymając obciążenie obiema rękami podczas wykonywania powtórzeń.



Niższy poziom trudności:

Umieść obie stopy na podłodze, aż poczujesz się na tyle pewnie i stabilnie, by unieść jedną nogę.



6. Wejście bokiem



Zaangażowane mięśnie i części ciała:

Biodra, pośladki, ścięgna udowe, mięśnie czworogłowe



Sposób wykonania:

Stań obok skrzyni równolegle do niej i połóż ręce na biodrach. Umieść stopę znajdującą się bliżej skrzyni na jej wierzchu i wypchnij się na niej do góry, aby stanąć na skrzyni. Powoli wróć na podłogę, i do pozycji początkowej, stając na drugiej stopie. Zrób odpowiednią liczbę powtórzeń i wykonaj ćwiczenie dla drugiej strony.



Wyższy poziom trudności:

Wydłuż okres wchodzenia i schodzenia ze skrzyni o od 2 do 3 sekund lub trzymaj w ręce hantel, girię albo piłkę lekarską na wysokości klatki piersiowej. Możesz też wykonać ćwiczenie, trzymając w każdej ręce hantel. Ramiona do tyłu, mięśnie brzucha napięte.



Niższy poziom trudności:

Wykonaj ćwiczenie na niższej skrzyni.



7. Podciąganie w opadzie



Zaangażowane mięśnie i części ciała:

Mięśnie czworoboczne, górna część pleców, mięsień najszerszy grzbietu, ręce



Sposób wykonania:

Trzymając obciążenie w prawej ręce, pochyl się do przodu. Kolana lekko ugięte, plecy równolegle do podłogi. Wyciągnij prawy łokieć do góry, ściągnij łopatki tak, by ciężar przeniósł się na prawe biodro. Obniż łokieć i wróć do pozycji początkowej. Zrób odpowiednią liczbę powtórzeń i wykonaj ćwiczenie dla lewej strony.



Wyższy poziom trudności:

Podnoś i obniżaj łokieć o od 2 do 3 sekund dłużej lub trzymaj w drugiej dłoni obciążenie.



Niższy poziom trudności:

Weź hantel o mniejszej wadze lub zrób ćwiczenie bez żadnego obciążenia, skupiając się na tym, by napiąć mięsień najszerszy grzbietu podczas podnoszenia i obniżania łokcia.