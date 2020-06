Postaw siebie na pierwszym miejscu

Dbanie o siebie jest teraz jeszcze ważniejsze niż wcześniej.

Wszyscy mamy czas, żeby o siebie zadbać. To, co utrudnia niektórym ludziom zrobić to właściwie, to priorytetyzowanie innych czynności, takich jak spędzanie czasu na telefonie. Czy naprawdę nie udałoby Ci się zrezygnować z Instagrama, Facebooka, SMS-ów i przeglądania Internetu na 20, 30 lub 40 minut, które można by poświęcić na coś bardziej konstruktywnego?



Mówiąc, że nie masz czasu trenować, tak naprawdę nie traktujesz ćwiczeń priorytetowo. Uświadomienie sobie tego pozwoli Ci odzyskać kontrolę, zacząć bardziej efektywnie spędzać czas i postawić trening na pierwszym miejscu. Aby to osiągnąć, musisz działać konsekwentnie. Zanim powiesz, że nie masz możliwości trenować, bo musisz się zająć dziećmi lub pracą, pamiętaj, że efekty Twojego nieodpowiedniego dbania o siebie odczuwają też Twoi bliscy i współpracownicy. Aktywność fizyczna poprawia nasze fizyczne i mentalne samopoczucie, dzięki czemu stajemy się jeszcze lepszymi rodzicami i pracownikami. Lepszą wersją siebie.



Aby zmienić nawyki i swoje życie, musisz kochać siebie i postawić siebie na pierwszym miejscu. Powtarzaj sobie: „Zasługuję na to, moje potrzeby mają znaczenie. Zamiast siedzieć na Instagramie, zabiorę się za ćwiczenia”. Na dłuższą metę da Ci to więcej satysfakcji i spełnienia niż śledzenie życia byłego kolegi z pracy lub ulubionej celebrytki. Podejmij zobowiązanie, że od jutra czas spędzany zwykle na telefonie poświęcisz na ćwiczenia. W pełni na to zasługujesz.