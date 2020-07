Pomóż swoim dzieciom pokochać ruch

1. Dawaj przykład



Być może Twoje dzieci nie zawsze zachowują się tak, jakby Cię słyszały, ale możesz mieć pewność, że słuchają tego, co mówisz. „Za każdym razem, gdy opowiadasz o aktywności, nawet jeśli mówisz o własnym treningu, dzieci mają szansę, aby zarazić się pasją do ćwiczeń” – opowiada Diana Cutaia, założycielka Coaching Peace Consulting współpracująca z zespołem Nike ds. wpływu na społeczeństwo.



„Gdy przygotowujesz się do ćwiczeń lub wracasz z treningu, opowiadaj o aktywności fizycznej z entuzjazmem” – radzi Cutaia. Zamiast mówić: „mama musi dziś poćwiczyć” lub „tata jest wykończony po biegu”, postaw na przekaz w stylu: „mama nie może doczekać się dzisiejszych ćwiczeń” lub „mięśnie taty dziś się napracowały, ale z niego siłacz”. „Im częściej dzieci widzą, że zależy Ci na ćwiczeniach, i słyszą, jak je lubisz, tym większa szansa, że będę je utożsamiać z czymś pozytywnym” – dodaje Nunez.



2. Przygotuj je na sukces



„Mimo że ich intencje są dobre, rodzice czasami przesadzają z motywowaniem swoich dzieci do ruchu, zamiast pokazywać im, jak to robić” – mówi Cutaia. „Oczywiście, chcesz zachęcać je do aktywności, ale najpierw musisz wytłumaczyć im, na czym dokładnie polega dane ćwiczenie” – dodaje. W innym przypadku istnieje ryzyko, że będą sfrustrowane, a to może zniechęcić je do ćwiczeń.