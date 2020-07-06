Pomóż swoim dzieciom pokochać ruch

Pomóż dzieciom pokochać ruch
Coaching
Nike Training
Oto trzy sposoby na to, jak wykształcić w dzieciach zamiłowanie do ruchu na całej życie.
Uwielbiasz ćwiczenia i chcesz, żeby Twoje dziecko również je polubiło. Słowa zachęty, inspiracja i odpowiednie porady pozwolą im wykształcić w sobie nawyk codziennych ćwiczeń. Oto trzy podejścia, dzięki którym możesz im w tym pomóc.
Jeśli ruszasz się wspólnie z dziećmi, niezależnie od tego, czy chodzi o kopanie piłki na podwórku czy wykonywanie lekkich treningów z programu Przygoda z ćwiczeniami opracowanego przez Briana i Bellę Nunezów, masz ogromną przewagę. Technologia (telewizory, komputery, tablety) odciągają dzieciaki od aktywności fizycznych, więc ruch w dowolnej postaci to wielka korzyść dla Was wszystkich.
Wspólny ruch to przyjemność dla Ciebie i dzieci, ale jeśli chcesz, żeby aktywność fizyczna weszła im w nawyk, warto już teraz popatrzeć na to z szerszej perspektywy. „Twoje doświadczenia z ćwiczeniami jako dziecko mogą sprawić, że pokochasz je lub znienawidzisz na całe życie” – mówi Brian Nunez, Nike Master Trainer. „Jako rodzic chcesz, aby dzieci miały jak najwięcej pozytywnych doświadczeń, dopóki są młode, zanim pójdą na siłownie, zaczną uprawiać sport i brać udział w zawodach – zanim wszystko stanie się bardziej skomplikowane”.
Ubieranie ćwiczeń w formę zabawy to jeden ze sposobów, w jaki można to zrobić, ale żeby naprawdę zainteresować dzieci aktywnością fizyczną, trzeba postarać się bardziej. Oto jak to zrobić.
1. Dawaj przykład
Być może Twoje dzieci nie zawsze zachowują się tak, jakby Cię słyszały, ale możesz mieć pewność, że słuchają tego, co mówisz. „Za każdym razem, gdy opowiadasz o aktywności, nawet jeśli mówisz o własnym treningu, dzieci mają szansę, aby zarazić się pasją do ćwiczeń” – opowiada Diana Cutaia, założycielka Coaching Peace Consulting współpracująca z zespołem Nike ds. wpływu na społeczeństwo.
„Gdy przygotowujesz się do ćwiczeń lub wracasz z treningu, opowiadaj o aktywności fizycznej z entuzjazmem” – radzi Cutaia. Zamiast mówić: „mama musi dziś poćwiczyć” lub „tata jest wykończony po biegu”, postaw na przekaz w stylu: „mama nie może doczekać się dzisiejszych ćwiczeń” lub „mięśnie taty dziś się napracowały, ale z niego siłacz”. „Im częściej dzieci widzą, że zależy Ci na ćwiczeniach, i słyszą, jak je lubisz, tym większa szansa, że będę je utożsamiać z czymś pozytywnym” – dodaje Nunez.
2. Przygotuj je na sukces
„Mimo że ich intencje są dobre, rodzice czasami przesadzają z motywowaniem swoich dzieci do ruchu, zamiast pokazywać im, jak to robić” – mówi Cutaia. „Oczywiście, chcesz zachęcać je do aktywności, ale najpierw musisz wytłumaczyć im, na czym dokładnie polega dane ćwiczenie” – dodaje. W innym przypadku istnieje ryzyko, że będą sfrustrowane, a to może zniechęcić je do ćwiczeń.
Słowa zachęty z Twojej strony będą miały większe znaczenie, jeśli dzieci będą na tyle pewne siebie, że będą w stanie zrobić z nich użytek.
„Następnym razem, gdy będziesz tłumaczyć im zasady gry lub ćwiczenie, poświęć kilka minut na opisanie i zademonstrowanie tego, co mają zrobić” – radzi Cutaia. „Możesz nawet poprosić dzieci, aby robiły dokładnie to, co Ty, lub naśladowały zwierzę, które przypomina im dana pozycja lub ruch” – dodaje Nunez. Upewnij się, że dzieci dokładnie rozumieją ćwiczenie i potrafią je wykonać, zanim zamienisz się w cheerleaderkę. Słowa zachęty z Twojej strony będą miały większe znaczenie, jeśli dzieci będą na tyle pewne siebie, że będą w stanie zrobić z nich użytek.
3. Liczą się starania, a nie wyniki
Mamy nadzieję, że wiesz już, że to skupianie się na postępach, a nie perfekcji, i docenianie małych zwycięstw podczas własnego treningu sprawia, że chce się wracać po więcej. W przypadku dzieci sytuacja wygląda tak samo. Chcą nagrody, ale, jak radzi Cutaia, to Ty musisz zdecydować, kiedy im ją dać – najlepiej wtedy, gdy widzisz, że się starają.
Spróbuj mówić do dziecka w ten sposób: „coraz lepiej radzisz sobie z pompkami – są trudne, ale co to dla ciebie”.
Powiedzmy, że dziecko ma trudności ze zrobieniem zmodyfikowanej pompki. Zamiast pozwolić mu uznać, że nie jest w stanie tego zrobić, poproś je, aby obniżyło ciało do ziemi i na tym poprzestało. Powiedz mu: „widzisz, udało ci się wykonać pierwszą połowę pompki”. „Następnym razem poproś je, aby spróbowało wykonać drugą połowę, a w końcu – obydwie, Nie zapominaj chwalić go w międzyczasie” – mówi Cutaia. Możesz zacząć prowadzić z dzieckiem dziennik postępów, w którym będziecie zapisywać jego wyniki. „Ważne, aby doceniać energię, którą dzieci wkładają w ćwiczenia, i sprawić, że będą z tego dumne” - wyjaśnia. Spróbuj mówić do dziecka w ten sposób: „jestem dumny, że dziś ćwiczysz” lub „coraz lepiej radzisz sobie z pompkami – są trudne, ale co to dla ciebie”.
Te same rzeczy, które zachęciły Cię do ćwiczeń, zachęcą do nich Twoje dzieci. Wystarczy, że dasz im odpowiednie narzędzia – inspiracje, wskazówki i słowa uznania – a będą o krok od nowej życiowej pasji.
Powiedzmy, że dziecko ma trudności ze zrobieniem zmodyfikowanej pompki. Zamiast pozwolić mu uznać, że nie jest w stanie tego zrobić, poproś je, aby obniżyło ciało do ziemi i na tym poprzestało. Powiedz mu: „widzisz, udało ci się wykonać pierwszą połowę pompki”. „Następnym razem poproś je, aby spróbowało wykonać drugą połowę, a w końcu – obydwie, Nie zapominaj chwalić go w międzyczasie” – mówi Cutaia. Możesz zacząć prowadzić z dzieckiem dziennik postępów, w którym będziecie zapisywać jego wyniki. „Ważne, aby doceniać energię, którą dzieci wkładają w ćwiczenia, i sprawić, że będą z tego dumne” - wyjaśnia. Spróbuj mówić do dziecka w ten sposób: „jestem dumny, że dziś ćwiczysz” lub „coraz lepiej radzisz sobie z pompkami – są trudne, ale co to dla ciebie”.
Te same rzeczy, które zachęciły Cię do ćwiczeń, zachęcą do nich Twoje dzieci. Wystarczy, że dasz im odpowiednie narzędzia – inspiracje, wskazówki i słowa uznania – a będą o krok od nowej życiowej pasji.