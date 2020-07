Podcast Trained: Kevin Love

Gościem tego odcinka jest Kevin Love, silny skrzydłowy Cleveland Cavaliers. Kiedy Kevin został wybrany do NBA w 2008 roku, musiał znaleźć sposób, by poradzić sobie z fizycznymi i psychicznymi wymaganiami gry na poziomie profesjonalnym. Dziś może się pochwalić nie tylko udziałem w pięciu meczach gwiazd NBA i tytułem mistrzowskim NBA z 2016 roku – jest także zagorzałym zwolennikiem ochrony zdrowia psychicznego, o które sam bardzo dba. Dzięki wprowadzeniu jogi do codziennych treningów Kevin zrozumiał relację między ciałem a umysłem. Wie, że prawidłowe oddychanie, medytacja i określanie nawet najmniejszej intencji może mieć ogromny wpływ na szeroko rozumiane uprawianie sportu.