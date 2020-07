Podcast Trained: Mat Fraser

Nikt nie rodzi się mistrzem. Na to trzeba sobie zapracować. Tą myślą kierują się twórcy podcastu Nike „Trained” opartego na nowościach z dziedziny fitnessu. Dzięki nim osiągniesz lepsze wyniki jako sportowiec i trener. Posłuchaj audycji, aby poznać najświeższe innowacje, ciekawostki i trendy, o których opowiedzą eksperci ze świata sportu.



Mat Fraser swoją drogę do czterech tytułów „najbardziej wysportowanego mężczyzny ma świecie” z rzędu utorował sobie podnoszeniem ciężarów, przysiadami i rwaniami. W tym odcinku Mat opowiada nam o tym, jak godzi presję wygrywania z miłością do sportu oraz dlaczego niektóre ze swoich największych sukcesów odniósł z daleka od blasku reflektorów — podczas treningów, dni regeneracji, a nawet w laboratorium Nike. Dowiedz się, ile wysiłku kosztowała go przemiana z obiecującego ciężarowca olimpijskiego w sportowego mistrza świata oraz w jaki sposób niepowodzenia sprawiły, że wspiął się na szczyt.