Osiem wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania dla biegaczy

Łatwo zlekceważyć zalecenie, aby pić wystarczająco dużo wody. Jeśli chce Ci się pić, po prostu pijesz, prawda? Jednak w przypadku biegaczy odpowiednie nawodnienie to trochę bardziej skomplikowany temat.

„Gdy się pocisz, tracisz elektrolity i płyny, których Twoje ciało potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Dzieje się to bardzo szybko i jeśli ich nie uzupełnisz, musisz liczyć się z konsekwencjami” – mówi Brian St. Pierre, dyrektor ds. odżywiania w Precision Nutrition. „Jednymi z głównych przyczyn kontuzji wśród sportowców, wyłączając urazy mechaniczne, są odwodnienie i zmęczenie” – dodaje St. Pierre. „Jeśli utrzymujesz nawodnienie na właściwym poziomie, znacząco zmniejszasz ryzyko odniesienia kontuzji”. (Badania pokazują, że odwodnienie może obniżać wytrzymałość mięśniową oraz zwiększać prawdopodobieństwo kontuzji, takich jak zwichnięcia czy skręcenia).

Aby zachować energię podczas biegu, musisz dbać o duże zapasy wody przed treningiem, w jego trakcie i po jego zakończeniu. „Ciało nie jest w stanie przystosować się do braku wody” – mówi St. Pierre – „więc aby osiągać jak najlepsze wyniki, nie można zapominać o nawodnieniu”.

„Biegacze powinni wypijać od 12 do 16 szklanek dziennie, zwłaszcza jeśli ćwiczą na świeżym powietrzu w ciepłe dni” – mówi Maciel. „Jeśli wydaje Ci się to trudne, dobrym rozwiązaniem jest włączenie do diety większej ilości warzyw i owoców, które zwierają dużo wody” – dodaje St.Pierre.

„Podczas biegu dłuższego niż 15 minut miej przy sobie butelkę z wodą i bierz z niej kilka łyków co 15–20 minut” – radzi Maciel. Jeśli masz w planie bieg trwający ponad 90 minut, pomyśl o napoju izotonicznym zawierającym elektrolity, takie jak sód i potas, które tracisz, gdy się pocisz. W trakcie zawodów nie pomijaj żadnej okazji, aby napić się wody na stacji, nawet jeśli będzie to mały łyk.

Planujesz start w zawodach? Zadbaj o właściwie nawodnienie na tydzień przed startem. „Jeśli postanowisz nadrobić zaległości na dzień przed zawodami lub, co gorsza, dopiero w dniu startu, nie pozbędziesz się negatywnych skutków odwodnienia, które możesz zacząć wówczas odczuwać” – wyjaśnia Maciel.

Nie zapomnij też o nawodnieniu po zakończeniu biegu. Sposobem na sprawdzenie, czy udało Ci się uzupełnić płyny stracone podczas biegu, jest zważenie się przed jego rozpoczęciem, a następnie po zakończeniu. Różnica to ilość wody, którą należy wypić, aby nawodnić się przed kolejnym treningiem.