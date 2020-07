Osiem wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania dla biegaczy

08. Zadbaj o odpowiednie paliwo przed zawodami



Biegacza mają powiedzenie: „Nic nowego w dzień zawodów”. Dotyczy to zwłaszcza jedzenia. Jedyny sposób, aby przekonać się, czy coś jest dobre dla Twojego ciała podczas zawodów, to przetestowanie jedzenia, napojów, żeli lub produktów do żucia podczas treningu.



„W dzień zawodów warto jeść i pić to samo, co sprawdziło się podczas poprzednich biegów” – mówi Maciel. Postaraj się kilka razy przetestować plan dnia zawodów podczas treningów, aby przekonać się, co najlepiej sprawdza się w Twoim przypadku. Długie biegi świetnie się do tego nadają, ponieważ często trwają tyle samo, co zawody.



Nie wiesz, od czego zacząć? Maciel poleca zjedzenie zbilansowanego posiłku od dwóch do trzech godzin przed zawodami (celuj w następujące proporcje: ponad połowa – węglowodany, ¼ – białka, pozostała cześć – tłuszcze). Jeśli nie chcesz wstawać tak wcześnie, zjedz mniejszą wersję tego posiłku godzinę przed biegiem (najlepiej jeśli będzie miał postać płynu, który jest łatwiejszy do strawienia).