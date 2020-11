Jak osiągać cele dzięki samozachęcie

To tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób jesteśmy regularnie zachęcani do dokonywania konkretnych wyborów – dobrych lub złych – bez zdawania sobie z tego sprawy. Eksperci nazywają to zjawisko „szturchaniem”. Dobrą wiadomością jest to, że Ty też możesz szturchnąć siebie w kierunku zdrowszych, bardziej proaktywnych decyzji.



„Szturchanie samego lub samej siebie to sposób na to, by zdać sobie sprawę z tego, jak często zaskakująco małe rzeczy mają wpływ na nasze decyzje, i odzyskać nad nimi kontrolę” – mówi Samuli Reijula, wykładowca filozofii na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. „Chodzi o rygorystyczną samokontrolę” – opowiada Reijula, który ostatnio wspólnie z innymi naukowcami opublikował artykuł na ten temat w czasopiśmie „Behavioural Public Policy”. „Chodzi o to, aby łatwiej było nam robić rzeczy, na których nam zależy, a trudniej – rzeczy, których chcemy unikać. Kluczowe jest dodawanie i usuwanie przeszkód” – tłumaczy.



„Unikanie pokus wyłącznie dzięki silnej woli może być wyczerpujące” – mówi Reijula. Gdy jesteśmy rozdarci pomiędzy sprzecznymi impulsami, takimi jak sięgnięcie po cukierka, bo mamy na niego ochotę, i odłożenie go, aby uniknąć dodatkowych cukrów, nie zawsze działamy we własnym interesie. (Nie wspominając już o tym, że marnujemy mnóstwo energii na podejmowanie takich decyzji). „Każda osoba ma jednak w sobie siłę, aby pomyśleć i podjąć decyzję z wyprzedzeniem, tak aby uniknąć niepotrzebnych wewnętrznych sporów i otworzyć się na sukces” – dodaje Reijula.