Jakie legginsy założyć na trening

Aby wybrać odpowiednie legginsy treningowe, w pierwszej kolejności najlepiej poznać podstawową terminologię. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zawęzić pole poszukiwań i wybrać model, który w największym stopniu odpowiada Twoim potrzebom.

Wysokość stanu

To wysokość, do której sięgają Twoje spodnie lub legginsy. Zastanów się, jaki rodzaj legginsów jest dla Ciebie najwygodniejszy. Opcje dotyczące tego, w jakim miejscu pasa się one kończą, to zwykle:

legginsy ze średnim stanem, sięgające pępka lub kończące się nieco pod nim;

legginsy z wysokim stanem, sięgające pępka lub kończące się nad nim.

Dopasowanie

Zastanawiając się nad dopasowaniem, weź pod uwagę kwestię kompresji. To termin opisujący to, jak ściśle dopasowane do ciała są legginsy. Wybór często zależy pod tego, w jakich sytuacjach nosisz legginsy. W przypadku legginsów treningowych może Ci zależeć na ściślejszym dopasowaniu, natomiast w przypadku codziennych stylizacji lepszym wyborem może być nieco luźniejszy fason. Dwie główne opcje to:

Przylegający krój, zapewniający dużą kompresję. Poczujesz wsparcie, a całość będzie naprawdę mocno przylegała do ciała. Jeśli wolisz mniejszą kompresję, ale ściślejsze dopasowanie, możesz wybrać większy rozmiar.

Standardowy krój, który zapewnia mniejszą kompresję, ale nadal ściśle dopasowuje się do ciała.

Długość

Ten termin odnosi się do długości legginsów i miejsca, do którego sięgają nogawki u większości ludzi. Jeśli masz drobną budowę ciała lub długie nogi, legginsy o standardowej długości nogawek mogą nie być skrojone idealnie na Twoją sylwetkę, ale różnica nie będzie duża.

Czasami dodanie do swojej garderoby legginsów o różnych długościach jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu nie tylko masz co na siebie włożyć niezależnie od pogody, ale możesz też eksperymentować z długościami, które pasują do różnych stylizacji. Oto opcje, które masz do wyboru:

Legginsy capri, które kończą się tuż pod kolanami.

Legginsy o skróconym kroju lub długości 3/4, które sięgają do połowy łydki.

Legginsy o długości 7/8, kończące się tuż powyżej kostki.

Legginsy o pełnej długości, sięgające do kostek.

Luxe

Ta kategoria legginsów jest szersza i trudniej sprowadzić ją do krótkiej definicji. Znajdują się w niej legginsy z udoskonalonymi detalami wykonanymi z materiałów wysokiej jakości. Legginsy Luxe to często bardzo wszechstronne modele, a niektóre z nich to doskonałe legginsy treningowe. Sprawdzą się podczas biegania, treningu na siłowni, jogi i na co dzień.

Wyróżniają się miękkimi materiałami odprowadzającymi wilgoć oraz wysoką jakością wykonania i nieprześwitującą konstrukcją. Niektóre z nich mają też kieszenie – czasami kilka.