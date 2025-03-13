Jak określić odpowiedni rozmiar stanika sportowego Nike

Dla wielu sportowczyń staniki sportowe są kluczowym elementem każdego stroju treningowego. Jak wyjaśnia Tara Sweeney, projektantka techniczna staników sportowych Nike, to dlatego, że stanik sportowy jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie częścią sportowych stylizacji.

Jednak idealne dopasowanie nie sprowadza się tylko do pomiarów. „Znalezienie właściwego stanika sportowego polega na idealnym połączeniu wygody i wsparcia w zależności od wielkości piersi, twardości tkanki, typu ciała i rodzaju aktywności” – mówi Sweeney.

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci znalezienie odpowiedniego rozmiaru, Sweeney opisała, jak określić rozmiar stanika.