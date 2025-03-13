Jak określić odpowiedni rozmiar stanika sportowego Nike
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Projektantka techniczna staników sportowych Nike wyjaśnia, jak określić rozmiar stanika sportowego i znaleźć najlepsze dopasowanie.
Dla wielu sportowczyń staniki sportowe są kluczowym elementem każdego stroju treningowego. Jak wyjaśnia Tara Sweeney, projektantka techniczna staników sportowych Nike, to dlatego, że stanik sportowy jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie częścią sportowych stylizacji.
Jednak idealne dopasowanie nie sprowadza się tylko do pomiarów. „Znalezienie właściwego stanika sportowego polega na idealnym połączeniu wygody i wsparcia w zależności od wielkości piersi, twardości tkanki, typu ciała i rodzaju aktywności” – mówi Sweeney.
Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci znalezienie odpowiedniego rozmiaru, Sweeney opisała, jak określić rozmiar stanika.
Jak określić odpowiedni rozmiar stanika sportowego Nike
Według Sweeney w celu poprawnego pomiaru swojego ciała pod kątem znalezienia stanika sportowego Nike najlepiej jest założyć stanik bez podszewki, który zapewnia odstęp między piersiami.
Znajdź swój rozmiar stanika
Ustal swój rozmiar stanika w dwóch krokach. Przed rozpoczęciem załóż stanik bez podszewki, który odzwierciedla naturalny kształt Twojego ciała – nie braletkę ani usztywniany stanik.
W pierwszej kolejności zmierz pas pod biustem
Zmierz obwód pasa pod biustem – miarka powinna ściśle przylegać do ciała. Wynik zaokrąglij do najbliższego rozmiaru. Jeśli nie masz miary, użyj sznurka i linijki. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Połóż sznurek na płaskiej powierzchni i zmierz go linijką.
Następnie zmierz miseczkę
Utrzymując taśmę równolegle do podłogi, przyłóż ją do najpełniejszej części biustu. Zmierz odległość od środka klatki piersiowej do miejsca, gdzie tkanka piersiowa kończy się po jednej stronie (tam, gdzie powinien znajdować się fiszbin). Wynik zaokrąglij do najbliższego rozmiaru.
Twój rozmiar stanika Nike
Bazując na Twoich odpowiedziach, naszym zdaniem ten rozmiar stanika będzie pasował Ci najlepiej.
Trzy sposoby, jak sprawdzić, czy stanik sportowy pasuje
Aby upewnić się, że stanik sportowy leży idealnie, wypróbuj te trzy kroki w przymierzalni (lub w domu).
1. Zmierz dopasowanie pasa pod biustem
Jak zauważa Sweeney, pas pod biustem to najważniejszy element stanika sportowego pod kątem funkcjonalności. W celu określenia właściwego dopasowania sprawdź, czy możesz swobodnie wsunąć dwa palce między stanik a ciało. Oto kilka przydatnych wskazówek:
Stanik prawdopodobnie jest za duży, jeśli pas przesuwa się w górę, a miseczkom brakuje wsparcia i są luźne, gdy podnosisz ramiona.
Stanik prawdopodobnie jest za mały, jeśli pas wydaje się tak ciasny, że utrudnia oddychanie i swobodne poruszanie się.
2. Sprawdź ramiączka
Stanik może być za duży, jeśli nieustannie czujesz chęć poprawiania ramiączek lub jeśli ramiączka spoczywają zbyt szeroko na ramionach. Stanik może być za mały, jeśli ramiączka wywierają nacisk na szyję lub jeśli nadmiernie (i zauważalnie) wrzynają się w ramiona.
Jeśli pas pod biustem pozostaje na swoim miejscu, gdy podnosisz ręce, wszystko jest w porządku. Ramiączka powinny trzymać się stabilnie, ale nie powinny wbijać się w ciało.
Ponad połowa wszystkich kobiet ma asymetryczne piersi. Praktycznym sposobem regulacji dopasowania stanika sportowego są regulowane ramiączka, jednak Sweeney przestrzega, żeby zaciskanie ich nie było rozwiązaniem innych problemów z dopasowaniem stanika, jak na przykład „zbyt duże miseczki lub zbyt luźny pas pod biustem”.
3. Odwzoruj aktywność, którą planujesz podejmować w staniku
Stanik powinien dawać Ci poczucie większej pewności siebie i wygody podczas aktywności lub uprawiania sportu. Sweeney podkreśla, że najlepszym testem jest odwzorowanie wszelkich ruchów, które będziesz wykonywać w staniku, niezależnie od tego, czy chodzi o ulubione pozycje jogi, czy głęboki przysiad. Dopasowanie stanika sportowego do ciała i ruchów powinno być sprawą indywidualną.
Określanie odpowiedniego rozmiaru stanika: dodatkowe czynniki do rozważenia
Sweeney zauważa, że choć dopasowanie ramiączek i pasa pod biustem zazwyczaj najlepiej wskazuje, czy stanik ma właściwy rozmiar, kilka innych czynników również może to sygnalizować.
W za małym staniku zazwyczaj:
- Tkanka piersiowa wystaje w obszarze dekoltu i pach lub boczna część stanika odciska się na piersiach.
- Dekolt lub obszar pach znajdują się zbyt nisko na ciele.
- Obszar miseczek jest zbyt krótki, przez co pas pod biustem podwija się i spoczywa na dolnej części piersi, zamiast znajdować się pod tkanką piersiową.
W za dużym staniku zazwyczaj:
- Nadmiarowy materiał marszczy się lub gromadzi w obszarze miseczek.
- Dekolt lub obszar pach znajduje się zbyt wysoko, co może skutkować otarciami na szyi lub pod pachami.
- Nie zapewnia kompresji ani wsparcia lub pozwala piersiom na zbyt duży ruch.
Znajdź odpowiedni stanik sportowy Nike
Istnieją trzy główne rodzaje staników sportowych Nike. Dowiedz się więcej o ich funkcjach, aby zdecydować, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie.