Jak wybrać najlepsze buty dla szerokich stóp

Jako że nie wszyscy producenci mają w swojej ofercie buty o różnej szerokości, znalezienie odpowiednich butów w przypadku szerokich stóp może być trudne. W związku z tym możesz mieć pokusę, aby wcisnąć się w buty o standardowej szerokości, ponieważ właśnie taki model Ci się podoba.

Jednak noszenie butów w złym rozmiarze może mieć poważne konsekwencje, takie jak ból, dyskomfort, opuchlizna, pęcherze i ból łuku stopy. Z czasem mogą pojawić się też haluksy, odciski, palce młotkowate, modzele, wrastające paznokcie, ściągnięte nerwy, ostrogi kostne i inne przypadłości.

Źle dopasowane obuwie często powoduje też problemy ze stopami u starszych osób i cukrzyków. Osoby z obu grup często noszą za wąskie buty. W przypadku cukrzyków istnieje na dodatek ryzyko choroby znanej jako neuropatia peryferalna, która może prowadzić do bólów, wrzodów na stopach, a nawet amputacji kończyn dolnych.

Odpowiednio dopasowane buty mają też kluczowe znaczenie dla wygody i optymalnych wyników sportowych. Według badania z marca 2020 roku przeprowadzonego przez Journal of Sports Science and Medicine odpowiednio dopasowane buty do biegania zwiększają wygodę, przekładają się na lepsze wyniki oraz pozwalają unikać kontuzji.

Co więcej, wiele butów do biegania ma konstrukcję zapewniającą określone korzyści, takie jak stabilizacja czy amortyzowanie wstrząsów. Jednak według badania z lipca 2018 roku przeprowadzonego przez Journal of Foot and Ankle Research buty nie są w stanie spełniać swojej funkcji, jeśli nie są odpowiednio dopasowane.

Jeśli chodzi o treningi, odpowiednio dobrane obuwie może zadecydować, czy pozostaniesz na boisku, czy je opuścisz.