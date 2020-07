Zwiększ swoją siłę, biegaj dalej i szybciej

Prosta zmiana

Po każdym biegu zadaj sobie pytanie: jak mi poszło?



Z początku możesz zaniżać swoje osiągnięcia (za wolno, bo kiepsko biegam) albo ignorować niedociągnięcia (te 5 kilometrów to była pestka).



Zamiast tego podejdź do siebie szczerze i uczciwie – tak, jak zrobiłby to dobry trener. Pomyśl, jak ulepszyć swój kolejny bieg, nawet jeśli uważasz, że poszło Ci świetnie.



Zdaniem Bennetta musisz nadać swojej odpowiedzi niezbędny kontekst. „Zapytaj się, dlaczego Ci nie wyszło i co było nie tak. A jeśli biegło Ci się bardzo dobrze, zastanów się, co Ci w tym pomogło”.



Potem zachowaj się jak trener i wykorzystaj te informacje. Jeśli Twoje mięśnie były napięte przez pierwszy kilometr, poświęć więcej czasu na przygotowanie ich do aktywności (Bennett zaleca od 5 do 10 minut „superłatwej przebieżki” i lekkiego rozciągania). Jeśli bieg był fantastyczny, zastanów się, co mogło się do tego przyczynić. Może to zasługa dobrego snu albo wypicia jednego drinka mniej? Pomyśl i spróbuj to wdrożyć następnym razem.



„Wejdź w rolę własnego trenera i rozwijaj swoje umiejętności, ucząc się na błędach” – mówi Bennett. „To pozwoli Ci lepiej biegać”.