Lepsze nastawienie
Coaching i odżywianie
Porady Megan Jones Bell
Silny duch pozwala osiągnąć silne ciało. Dowiedz się, jak trenować swój umysł.
Gdy zachowasz skupienie oraz spokój i skoncentrujesz się na tym, co tu i teraz, masz większe szanse na ustanowienie nowego rekordu, oddanie celnego strzału lub uzyskanie lepszego czasu na mecie. Odpowiednie nastawienie pozwala dać z siebie wszystko w każdym momencie, zarówno podczas treningu, zawodów, jak i codziennych zajęć.
„Podczas medytacji więcej krwi napływa do substancji szarej w mózgu, która odpowiada za kontrolowanie pracy mięśni i percepcję sensoryczną. Dzięki temu staje się ona grubsza i silniejsza”.
Andy Puddicombe, współtwórca aplikacji Headspace
Medytacja to najlepszy sposób na osiągnięcie takiego nastawienia, jak twierdzi Andy Puddicombe, członek Nike Performance Council i współtwórca aplikacji o mindfulness – Headspace. Podczas medytacji więcej krwi napływa do substancji szarej w mózgu odpowiedzialnej za kontrolowanie pracy mięśni i percepcję sensoryczną, dzięki czemu staje się ona grubsza i silniejsza. To pomaga zapanować nad nerwami i niepokojem w stresujących sytuacjach oraz pozwala skupić uwagę, zapanować nad myślami i skoncentrować się na osiągnięciu celu.
Wystarczy kilka sekund, aby znaleźć w sobie tę moc. Wypróbuj 20-sekundową medytację: weź trzy głębokie wdechy przez nos i wypuszczaj powietrze ustami. Zaobserwuj, jak zmienia się Twoje samopoczucie, a myśli napływają i znikają.
Wykonuj takie ćwiczenie kilka razy dziennie, stopniowo zwiększaj liczbę wdechów i pozwól na swobodny przepływ myśli. Po jakimś czasie Twój umysł pomoże ciału przejść na wyższy poziom.