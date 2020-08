Lepsze nastawienie

Medytacja to najlepszy sposób na osiągnięcie takiego nastawienia, jak twierdzi Andy Puddicombe, członek Nike Performance Council i współtwórca aplikacji o mindfulness – Headspace. Podczas medytacji więcej krwi napływa do substancji szarej w mózgu odpowiedzialnej za kontrolowanie pracy mięśni i percepcję sensoryczną, dzięki czemu staje się ona grubsza i silniejsza. To pomaga zapanować nad nerwami i niepokojem w stresujących sytuacjach oraz pozwala skupić uwagę, zapanować nad myślami i skoncentrować się na osiągnięciu celu.



Wystarczy kilka sekund, aby znaleźć w sobie tę moc. Wypróbuj 20-sekundową medytację: weź trzy głębokie wdechy przez nos i wypuszczaj powietrze ustami. Zaobserwuj, jak zmienia się Twoje samopoczucie, a myśli napływają i znikają.



Wykonuj takie ćwiczenie kilka razy dziennie, stopniowo zwiększaj liczbę wdechów i pozwól na swobodny przepływ myśli. Po jakimś czasie Twój umysł pomoże ciału przejść na wyższy poziom.