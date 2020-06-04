Lepsze nastawienie

Coaching i odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2020

Porady Megan Jones Bell

Lepsze nastawienie

Silny duch pozwala osiągnąć silne ciało. Dowiedz się, jak trenować swój umysł.

Gdy zachowasz skupienie oraz spokój i skoncentrujesz się na tym, co tu i teraz, masz większe szanse na ustanowienie nowego rekordu, oddanie celnego strzału lub uzyskanie lepszego czasu na mecie. Odpowiednie nastawienie pozwala dać z siebie wszystko w każdym momencie, zarówno podczas treningu, zawodów, jak i codziennych zajęć.

„Podczas medytacji więcej krwi napływa do substancji szarej w mózgu, która odpowiada za kontrolowanie pracy mięśni i percepcję sensoryczną. Dzięki temu staje się ona grubsza i silniejsza”.

Andy Puddicombe, współtwórca aplikacji Headspace

Lepsze nastawienie

Medytacja to najlepszy sposób na osiągnięcie takiego nastawienia, jak twierdzi Andy Puddicombe, członek Nike Performance Council i współtwórca aplikacji o mindfulness – Headspace. Podczas medytacji więcej krwi napływa do substancji szarej w mózgu odpowiedzialnej za kontrolowanie pracy mięśni i percepcję sensoryczną, dzięki czemu staje się ona grubsza i silniejsza. To pomaga zapanować nad nerwami i niepokojem w stresujących sytuacjach oraz pozwala skupić uwagę, zapanować nad myślami i skoncentrować się na osiągnięciu celu.

Wystarczy kilka sekund, aby znaleźć w sobie tę moc. Wypróbuj 20-sekundową medytację: weź trzy głębokie wdechy przez nos i wypuszczaj powietrze ustami. Zaobserwuj, jak zmienia się Twoje samopoczucie, a myśli napływają i znikają.

Wykonuj takie ćwiczenie kilka razy dziennie, stopniowo zwiększaj liczbę wdechów i pozwól na swobodny przepływ myśli. Po jakimś czasie Twój umysł pomoże ciału przejść na wyższy poziom.

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Data pierwszej publikacji: 4 czerwca 2020

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