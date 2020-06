Jakie znaczenie ma pułap tlenowy

Aby zrealizować ten cel, trzeba nie mieć problemu z przebiegnięciem długiego dystansu w wolnym tempie i odbywaniem bardziej wymagających treningów. Po opanowaniu podstaw można przejść do treningów interwałowych o dużej intensywności, czyli tzw. treningów HIIT. Polegają one na przeplataniu okresów bardzo intensywnego lub maksymalnego wysiłku z okresami odpoczynku i stanowią jeden z najefektywniejszych sposobów na podwyższenie pułapu tlenowego oraz progu mleczanowego — mówi Coutts. „Tak, czas wyjść ze swojej strefy komfortu” — dodaje. „Nikt nie mówi, że podnoszenie pułapu tlenowego jest łatwe, ale warto się postarać”.



Dlaczego? Bardzo intensywny wysiłek przez krótkie okresy doprowadza organizm do progu mleczanowego — wyjaśnia Klein — dzięki temu z czasem jesteśmy w stanie pracować z taką intensywnością coraz dłużej. Cel, do którego należy dążyć, mieści się gdzieś w przedziale od 800-metrowego sprintu do biegu w maksymalnym tempie na trzy kilometry. Jego zdaniem taki ekstremalny wysiłek „poddaje ciało stresowi metabolicznemu i fizjologicznemu, który zmusza je do adaptacji, rozwijania siły i podwyższenia pułapu tlenowego”.



Wyniki badań naukowych to potwierdzają. Badanie opisane w czasopiśmie Medicine & Science in Sports & Exercise dowodzi, że trening HIIT podwyższa pułap tlenowy. Ponadto przegląd wyników kilku projektów badawczych wykazał, że treningi HIIT skuteczniej podwyższają pułap tlenowy niż treningi wytrzymałościowe.



Wykorzystaj te informacje jako potężny zastrzyk energii podczas następnego treningu interwałowego.



Sprawdź szybkie biegi z audioprzewodnikiem Nike Run Club.