Jak według trenera Patricka Sanga radzić sobie ze zbyt dużym zaangażowaniem rodziców w sport

Krewni czasami myślą, że nakładanie presji pomoże im osiągnąć ich cele – niezależnie od tego, jakie one są. Wydaje im się, że chodzi tylko o to, że biegacz postara się trochę bardziej podczas zawodów. Nie dostrzegają, że prawdziwy wysiłek kryje się w godzinach treningów i przygotowań ani że największa motywacja bierze się z naszego wnętrza.



Mówisz, że Twoi rodzice sami byli sportowcami. Wygląda jednak na to, że zapomnieli o codziennych trudach i poświęceniach, których wymaga uprawianie sportu. Myślę, że mogłabyś zaprosić ich na trening. Pokaż im, jak się rozgrzewasz, rozciągasz i wykonujesz kolejne starty. Pokaż im, jak pracujesz nad tempem, postawą i mentalną wytrwałością. Gdy zobaczą, jak naprawdę wygląda Twój sport, być może zrozumieją, że już dajesz z siebie wszystko każdego dnia. Może będą w stanie odpuścić i przyznać Ci rację.



Czasami odpowiedzią nie jest wyciszenie rodziny, ale zaangażowanie jej członków, po to, aby zrozumieli cały proces oraz Twoją pasję.



Jeśli to nie pomoże, będziesz musiała poważnie z nimi porozmawiać. Powiedz im, że ich komentarze działają na Ciebie rozpraszająco, a nie motywująco. Powiedz im, jak bardzo kochasz swój sport – tak jak oni kochali swoje. To odważny krok. Ale nie będziesz go żałowała.



Jeśli Twoi rodzice byliby teraz koło mnie, powiedziałbym im, że mają szczęście, że mają córkę, która naprawdę kocha swój sport. Powiedziałbym im, że miłość do biegania to coś, o co należy dbać. Nadmierna presja może doprowadzić tylko do wypalenia. Powiedziałbym im też, że to, co właśnie robią, nie pomoże im osiągnąć tego, co chcą. Dodałbym też, że aby podtrzymać ogień, który w sobie masz, powinni dać mu trochę tlenu.



A oto przypomnienie dla całej Waszej trójki: wszyscy chcecie tego samego. Zarówno Ty, jak i Twoi rodzice chcecie, aby udało Ci się zrealizować Twój potencjał. Jeśli pomożesz im zrozumieć, że drogą do tego jest wsparcie, a nie presja, nie mam wątpliwości, że odzyskasz radość z biegania. Twoim rodzice też będą się tym cieszyć – ze zdrowego dystansu.



Trener Sang