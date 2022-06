Jak radzić sobie z wykluczeniem wg trenerki Courtney Banghart

„Jako część zespołu musicie robić dwie rzeczy” – mówię im. „Musicie mówić rozważnie i rozważnie słuchać”. Zebrałyśmy się więc w kole i porozmawiałyśmy o tym, co myślimy i czujemy. Każda z nas używała języka „ja”: „ja czuję, że…”, „ja miałam taką sytuację, że…” itd. Nikt nie stał biernie. Po kolei wypowiadała się każda osoba.



Podczas kolejnego meczu prawie połowa zespołu uklęknęła. Popatrz na to: nadal czułyśmy ze sobą więź, mimo że miałyśmy różne opinie. Wszystkie byłyśmy częścią trudnej rozmowy. Dzieliłyśmy się ze sobą osobistymi doświadczeniami. Wiedziałyśmy, skąd pochodzi każda z nas, i nie pozwoliłyśmy, aby te różnice nas podzieliły. Trudna rozmowa zbliża zespół, a nie go dzieli. Takie sytuacje zdarzają się od czasu do czasu. Chciałabym podzielić się z Tobą kolejnymi opowieściami, ale sam rozumiesz – szatnia to święte miejsce.



Wróćmy jednak do Ciebie. To oczywiste, że czas na trudną rozmowę. Nie będę Cię jednak prosiła o to, abyś to Ty ją zaczął. Proszenie o coś takiego 17-latka jest nie w porządku. Proszenie osoby wykluczonej na tle rasowym o rozwiązywanie takich problemów jest całkowicie nie fair.



Poproszę Cię jednak o to, abyś zaangażował w to trenerów. Ich rolą jest wspieranie Cię, zwłaszcza w sytuacjach takich jak ta. Będziesz musiał zdobyć się na odwagę, aby wykonać pierwszy krok i powiedzieć im, co się dzieje i jak się z tym czujesz. Potem, jeśli są wartościowymi osobami, oni zaczną działać. Wiem, że jeśli ktokolwiek z mojego zespołu wykluczałby innych zawodników, zareagowałabym błyskawicznie.



Oczywiście możliwe, że trenerzy nie staną na wysokości zadania. W takiej sytuacji mogę przynajmniej przypomnieć Ci o jednym: istnieją zespoły, dla których różnorodność to wartość. Istnieją zespoły, których zawodnicy kochają się i ufają sobie nawzajem. Wierzę, że prędzej czy później staniesz się częścią takiego zespołu. Zasługujesz na to.



Trenerka Banghart