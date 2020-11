Co zrobić, by się wyspać mimo pracy do późna?

„Praca do późna, zwłaszcza przed ekranem komputera, może prowadzić do psychicznego i fizycznego stanu nadmiernego pobudzenia podobnego do tego, jaki zapewnia kofeina i nikotyna. To natomiast może znacznie pogorszyć jakość i wydajność snu” – mówi dr Charles Samuels, dyrektor medyczny w Centre for Sleep & Human Performance w Calgary.



Powiedzmy, że jest 21:00 i odpisujesz na maila związanego z pilnym projektem. 20 minut później, myjąc zęby, nadal o nim myślisz. 15 minut później kładziesz się do łóżka i zamiast zmęczenia nadal czujesz, że Twoje myśli krążą wokół pracy, co sprawia, że trudniej Ci odpłynąć i zasnąć.