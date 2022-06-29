Jak pozbyć się złych nawyków

Ile razy zdarzało Ci się próbować rezygnować z picia napojów gazowanych, ograniczać czas spędzany przed różnymi ekranami lub nie dopuszczać do zasypiania przy włączonym telewizorze? Jak wielkie były Twoje pretensje do siebie, gdy nic z tego nie wychodziło?



Jeśli Twoje odpowiedzi brzmiały: „wiele razy” i „ogromne”, czas na nowe podejście do walki ze złymi nawykami, które sprawi, że nie staną Ci one już na drodze do osiągania celów.



„Nie jesteś w stanie zmusić się do zmiany złego nawyku” – mówi dra Wendy Wood, profesorka psychologii i biznesu oraz prorektorka na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, badaczka od dekad zajmująca się tym, jak wykształcamy w sobie i zmieniamy nawyki, oraz autorka książki na ten temat, Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick. „Samokontrola i siła woli w końcu słabną. Aby wyrwać się z tych negatywnych wzorców zachowań, musisz zejść głębiej i wprowadzić zmianę w swoim mózgu” – tłumaczy Wood.



„Niezależnie od tego, czy nawykiem jest nałogowe palenie czy regularne chodzenie na siłownię, mózg postrzega to w ten sam sposób” – mówi dr Judson Brewer, dyrektor ds. badań i innowacji w Mindfulness Center na Uniwersytecie Browna, autor książki Neurologia zachcianek. „Coś w Twoim umyśle sprawia, że zachowujesz się w określony sposób, a to zachowanie kojarzy się mózgowi z nagrodą” – opowiada Brewer. Umawiasz się na spotkanie lub zajęcia po południu (impuls), wypijasz napój gazowany (zachowanie), otrzymujesz dawkę cukru (nagroda). Często te wszystkie czynności dzieją się bez Twojego zastanowienia.



„43 procent czynności, które wykonujemy w ciągu dnia, to nasze nieświadome nawyki” – mówi Wood. Działanie na autopilocie to świetna sprawa w kontekście dobrych nawyków, ale jeśli chodzi o to, czego nie chcesz robić, sytuacja nieco się komplikuje. Aby zachowywać się bardziej intencjonalnie i zająć się sednem problemu zamiast sobą, postępuj zgodnie z tymi pięcioma wskazówkami.