Jak opracować idealne trasy biegowe

Posiadanie sprawdzonej trasy w parku to dobry sposób na to, aby ruszyć pobiegać bez zbędnego zastanawiania się (a wszyscy wiemy, że wyjście z domu to już połowa sukcesu, jeśli chodzi o bieganie, a także każdą inną aktywność). Jednak podobnie jak w przypadku zamawiania wciąż tej samej sałatki, czasami potrzebujemy odmiany.



„Jeśli codziennie pokonujesz tę samą 5-kilometrową trasę, możesz stracić radość z biegania” – mówi Chris Bennett, starszy dyrektor Nike Running na poziomie globalnym, znany jako trener Bennett. „Jedynym sukcesem jest w takim przypadku ukończenie kolejnego biegu”.

„Różnicowanie biegów – wszelkimi metodami – ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaangażowania w sport przez długi czas” – dodaje. „Jest też konieczne w procesie angażowania mięśni na różne sposoby (dzięki temu Twoja forma rośnie i biegasz pewniej), a także dbania o zdrowie fizyczne i zaangażowanie mentalne”.



Powtarzalność zaczyna Cię męczyć? Skorzystaj z tych wskazówek, aby dowiedzieć się, jak (bezpiecznie) zwiększyć różnorodność biegów i przygotować się na odkrywanie nowych tras.