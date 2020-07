Jak opracować idealne trasy biegowe

Bezpieczeństwo na drodze

1. Zaplanuj bieg z wyprzedzeniem



Oczywiście możesz po prostu wyjść z domu i ruszyć przed siebie. Jednak jeśli zaplanujesz wszystko wcześniej, bieg będzie bezpieczniejszy i da Ci więcej radości. Nie oznacza to, że nie możesz zapuszczać się w nieznane tereny, jeśli masz na to ochotę. „Po prostu wyznacz sobie trasę, aby wiedzieć, gdzie znajdują się publiczne toalety lub ujęcia wody” – mówi Woods. „Nie chcesz przecież znaleźć się w sytuacji, gdy umierasz z pragnienia lub musisz skorzystać z toalety, a do domu masz 5 km”. Jeśli wybierasz się na bieg w pojedynkę, Woods radzi udostępnić swój plan znajomym oraz na wszelki wypadek zabrać ze sobą jakąś gotówkę lub kartę.



2. Sprawdź pogodę



Nie mówilibyśmy o niej przez cały czas, gdy ta przez cały czas się nie zmieniała. Nawet niewielka zmiana temperatury i nadchodzący deszcz mogą wpłynąć na to, jaką trasę należy wybrać, ile płynów ze sobą zabrać i jakie ubranie włożyć. Poważne zmiany pogody mogą być naprawdę niebezpieczne, jeśli nie jesteśmy na nie przygotowani.



Jeśli pogoda nie dopisuje, ale mimo to nie masz zamiaru odpuszczać biegu, wybierz trasę, na którą zmiana pogody będzie mieć jak najmniejszy wpływ. Na przykład nie wybieraj trasy za miastem, jeśli pada, aby uniknąć wymijania kałuż. Gdy widoczność na ulicach jest słaba z powodu deszczu, udaj się na bieżnię.



3. Unikaj tłoku i zanieczyszczeń



Zwracaj uwagę na to, gdzie prowadzi Twoja trasa. Biegaj w miejscach, w których nie musisz obawiać się samochodów. Staraj się też unikać godzin szczytu, aby nie musieć co chwilę zwalniać z powodu przechodniów. W ten sposób ograniczysz też ilość wdychanych zanieczyszczeń.