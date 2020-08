Różnorodność nie zawsze daje efekty

Różnorodność podczas ćwiczeń sprawia, że są one przyjemniejsze. To fakt. Jednak niekoniecznie musi się to przełożyć na pożądane rezultaty. Spójrz na to w ten sposób: przyjemność można czerpać z opanowania jednej konkretnej umiejętności i potraktowania jej jako punktu wyjścia do dalszego rozwoju. Dopiero takie postawienie sprawy pozwoli Ci osiągnąć świetne rezultaty. Z dalszej części tekstu dowiedziesz się, jak przejść od różnorodności do biegłości.

Wiele osób ćwiczy bez większego planu. Dziś pobiegam, jutro popracuję nad mięśniami tułowia na zajęciach online, a następnego dnia zajmę się podnoszeniem ciężarów – nie ma w tym żadnej powtarzalności.



Nie zaczynaj robić czegoś, tylko dlatego, że chcesz spróbować czegoś nowego. Sprawa jest bardziej skomplikowana: najlepsze rezultaty daje świadomie opracowany plan treningowy.



Moje plany nie są przesadnie różnorodne, ale jest to świadoma decyzja.



Rozumiem, że różnorodność jest przyjemna, bo skutecznie zabija nudę – zawsze czeka kolejne nowe ćwiczenie.



Jednak czasami zbyt duża różnorodność to pułapka, bo żadnego ćwiczenia nie wykonujesz na tyle długo, żeby zobaczyć jego rezultaty.



Musisz wykonywać dane ćwiczenie do czasu, aż osiągniesz w nim wprawę, co stanie się podstawą kolejnych etapów treningu.