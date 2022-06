Po zakończeniu treningu pozostaw zdjęty stanik do wyschnięcia. Jeśli po zakończeniu ćwiczeń zwiniesz go w kulkę i rzucisz na dno torby, stworzysz bakteriom świetne warunki do rozwoju. Najlepiej po prostu rozwieś swój stanik. Jeśli masz taką możliwość, możesz nawet włożyć go do plastikowego woreczka i umieścić w zamrażarce do czasu, gdy będziesz mieć czas na zrobienie prania. Brzmi to dziwnie, ale zimne powietrze uniemożliwi namnażanie się bakterii.

W przypadku wysłużonego stanika może się okazać, że nawet niezliczona liczba prań nic nie pomoże. Zalecamy wymianę stanika sportowego co 6 miesięcy – intensywne użytkowanie i częste pranie powodują, że stanik traci na elastyczności.