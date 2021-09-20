Co zrobić, aby w staniku sportowym nie były widoczne sutki? Nigdy niezadawane pytania

To coś, czym nie powinnyśmy się przejmować, ale rozumiemy, że może być to niekomfortowe. W końcu nie ćwiczysz po to, aby wszyscy się na Ciebie patrzyli, a sutki widoczne spod koszulki mogą wywołać uczucie skrępowania. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór stanika sportowego z wkładką lub z grubszego materiału.

Jeśli zależy Ci na wysokim wsparciu, nic nie przebije modelu Nike Alpha. Siateczkowy wzór na miseczkach zakrywa sutki, a powłoka na klatce piersiowej ogranicza ruch piersi, zapobiega ich wydostawaniu się ze stanika i zapewnia dodatkową warstwę wsparcia, dzięki czemu możesz czuć się pewnie podczas ruchu. Stanik Rival to również świetna opcja – profilowane miseczki dają osłonę, a jednocześnie podkreślają Twoje naturalne kształty.

Stanik z pojedynczą wkładką to doskonałe rozwiązanie, jeśli potrzebujesz ochrony bez skomplikowanej konstrukcji. Stanik ze średnim wsparciem ma jedną szeroką wkładkę, którą możesz z łatwością wsunąć do stanika i wyjąć, gdy nie potrzebujesz osłony w obszarze sutków.

Staniki z niskim wsparciem są często wykonane z cieńszego materiału i choć wyglądają bardzo ładnie, nie zapewniają zbyt wielkiej osłony. Model Nike Indy UltraBreathe wyróżnia się z tego grona, ponieważ ma nie tylko fantastyczny krój, ale również wkładkę i niezwykle lekką powłokę z siateczki – dzięki czemu zapewnia uczucie ochłody oraz sprawia, że sutki nie są na widoku.

Jeśli masz już swój ulubiony stanik sportowy, który jednak nie zdaje egzaminu w tej kwestii, zawsze możesz kupić osłony na sutki. Być może nie są najwygodniejsze, ale przynajmniej możesz nosić swój stanik numer jeden bez poczucia skrępowania.