Co zrobić, aby w staniku sportowym nie były widoczne sutki? Nigdy niezadawane pytania

Nigdy niezadawane pytania
Sutki, krągłości i rezygnacja z bielizny
Witamy w sekcji nigdy niezadawanych pytań na temat piersi, staników sportowych i ćwiczeń.
Są rzeczy, o których nie myślimy na co dzień, ale gdy już padnie konkretne pytanie, każda z nas wie dokładnie, o co chodzi. Dziś zajmiemy się odpowiadaniem właśnie na tego typu pytania:
- Czy któraś z Was też czuje się skrępowana z powodu widocznych sutków pod stanikiem sportowym?
- W jaki sposób mogę zapewnić wsparcie swoim krągłościom podczas treningu?
Czy powinnam ćwiczyć w bieliźnie?
1. Czy któraś z Was też czuje się skrępowana z powodu widocznych sutków pod stanikiem sportowym?
To coś, czym nie powinnyśmy się przejmować, ale rozumiemy, że może być to niekomfortowe. W końcu nie ćwiczysz po to, aby wszyscy się na Ciebie patrzyli, a sutki widoczne spod koszulki mogą wywołać uczucie skrępowania. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór stanika sportowego z wkładką lub z grubszego materiału.
Jeśli zależy Ci na wysokim wsparciu, nic nie przebije modelu Nike Alpha. Siateczkowy wzór na miseczkach zakrywa sutki, a powłoka na klatce piersiowej ogranicza ruch piersi, zapobiega ich wydostawaniu się ze stanika i zapewnia dodatkową warstwę wsparcia, dzięki czemu możesz czuć się pewnie podczas ruchu. Stanik Rival to również świetna opcja – profilowane miseczki dają osłonę, a jednocześnie podkreślają Twoje naturalne kształty.
Stanik z pojedynczą wkładką to doskonałe rozwiązanie, jeśli potrzebujesz ochrony bez skomplikowanej konstrukcji. Stanik ze średnim wsparciem ma jedną szeroką wkładkę, którą możesz z łatwością wsunąć do stanika i wyjąć, gdy nie potrzebujesz osłony w obszarze sutków.
Staniki z niskim wsparciem są często wykonane z cieńszego materiału i choć wyglądają bardzo ładnie, nie zapewniają zbyt wielkiej osłony. Model Nike Indy UltraBreathe wyróżnia się z tego grona, ponieważ ma nie tylko fantastyczny krój, ale również wkładkę i niezwykle lekką powłokę z siateczki – dzięki czemu zapewnia uczucie ochłody oraz sprawia, że sutki nie są na widoku.
Jeśli masz już swój ulubiony stanik sportowy, który jednak nie zdaje egzaminu w tej kwestii, zawsze możesz kupić osłony na sutki. Być może nie są najwygodniejsze, ale przynajmniej możesz nosić swój stanik numer jeden bez poczucia skrępowania.
2. Jak zapewnić wsparcie swoim krągłościom podczas treningu?
Dostajemy sporo pytań na temat tego, jak trenować, mając większy biust lub trochę więcej ciała, dlatego chcemy porozmawiać o krągłościach.
Gdy masz trochę więcej ciała – bez względu na to, czy chodzi o biust, pośladki, czy cokolwiek innego – musisz o to zadbać, gdy się ruszasz. Jesteśmy tu po to, by pomóc Ci uwydatnić te krągłości dzięki stanikom sportowym, które pomogą Ci czuć się pewnie i wygodnie oraz zapewnią dobre wsparcie – niezależnie od tego, co robisz i jaką masz sylwetkę.
Wstrząsy są problemem
Większy biust porusza się bardziej, więc potrzeba mu większego wsparcia. Na pewno pamiętasz z lekcji WF-u, jak potrafią boleć podskakujące piersi. Zadbaj o nie, wybierając stanik z wysokim lub średnim wsparciem. Opcje lekkiego wsparcia nie zapewniają tak dużej stabilizacji, więc nie zawsze są zalecane dla miseczek D i większych. Polecamy Ci staniki sportowe Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha lub Nike FE/NOM Flyknit.
Nike Dri-FIT Rival ma regulowane ramiączka i osobne miseczki dające piersiom indywidualne wsparcie. Nike Alpha jest świetny, ponieważ zapewnia doskonałą osłonę, więc nie musisz się martwić, że piersi wydostaną się ze stanika. Stanik sportowy Nike FE/NOM Flyknit jest jednym z naszych bestsellerów. Jest wykonany z oddychającego materiału i ma z tyłu krój bokserki, dzięki czemu nie krępuje ruchów.
3. Czy powinnam ćwiczyć w bieliźnie?
Bielizna noszona pod ubraniami treningowymi to kwestia osobistych preferencji, chyba że mówimy o staniku. Zakładanie dwóch warstw naraz nigdy nie jest koniecznością. Jeśli masz odpowiedni stanik sportowy, nie musisz martwić się wsparciem u góry.
Gdy chodzi natomiast o dolne części ciała, masz kilka opcji. Jeśli martwisz się, że widać Twoją bieliznę, możesz z niej zrezygnować, ale tylko jeśli masz odpowiednie legginsy. Mamy na myśli modele z miękkiego i wygodnego materiału odprowadzającego wilgoć – takiego jak Nike Dri-FIT – które oczywiście nie są prześwitujące.
Musisz też wziąć pod uwagę kwestię higieny. Odpowiednio przewiewna bielizna jest tu niezbędna. Najlepiej postaw na miękki bawełniany materiał zapewniający skórze wygodę i przewiewność. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z bielizny, pamiętaj, aby zawsze prać legginsy po ćwiczeniach. Ciepłe i wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi grzybicy – siedzenie w przepoconym stroju treningowym nie jest więc najlepszym pomysłem.
W kwestii stringów nie ma jednoznacznie dobrej lub złej odpowiedzi, ale pamiętaj, że mogą one powodować otarcia skóry i rany, co może skończyć się infekcją. Wszystko jednak sprowadza się do naszych indywidualnych preferencji.
Zapoznaj się z pozostałymi odsłonami nigdy niezadawanych pytań, aby znaleźć odpowiedzi na częste pytania na temat piersi, staników sportowych i ćwiczeń.