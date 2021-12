Czy zgranie treningu biegowego z cyklem to dobry pomysł?

Ciało każdej kobiety produkuje estrogen (odpowiedzialny głównie za rozwój układu rozrodczego) i progesteron (przygotowujący macicę na potencjalną ciążę). „Poziom tych hormonów regularnie się zmienia, co wpływa na to, jak się ruszasz, jak myślisz i jak się czujesz nie tylko podczas okresu, ale każdego dnia cyklu” – mówi dra Georgie Bruinvels, badaczka z bioanalitycznej firmy Orreco. Właśnie dlatego jednego dnia czujesz się jak wulkan energii, a kolejnego nie możesz ruszyć się z kanapy i płaczesz na widok informacji o schronisku dla zwierząt.



Te zmiany wpływają również na to, w jaki sposób Twoje ciało reaguje na ćwiczenia – to może być akurat pozytywna kwestia. Oznacza to, że każdego dnia możesz strategicznie określić, jak i kiedy trenować, aby osiągnąć pożądane efekty. „Synchronizacja z cyklem polega na dostosowaniu planu treningowego i żywieniowego do tego, co dzieje się w Twoim ciele pod względem hormonalnym. Dzięki temu możesz liczyć na jak największe korzyści fizyczne, mentalne i emocjonalne” – mówi dra Stacy Sims, fizjolożka zajmująca się sportsmenkami, autorka Roar, opartego na zdobyczach fizjologii poradnika dla aktywnych kobiet poświęconego odżywianiu oraz treningowi. Choć badania na temat synchronizacji treningów z cyklem cały czas trwają, zastosowanie tego podejścia może przynieść Ci liczne korzyści.



Jeśli stawiasz na naturalne podejście (a więc nie stosujesz antykoncepcji hormonalnej, która zwykle wpływa na zmiany w stężeniu hormonów i w związku z tym wymaga innego podejścia), ta menstruacyjna mapa od Sims pomoże Ci wyodrębnić poszczególne fazy cyklu. Musisz jednak pamiętać, że każde ciało i każdy cykl są inne, więc rezultaty nie są gwarantowane. W najgorszym przypadku wypróbowanie nowego planu okaże się przydatnym urozmaiceniem – może odkryjesz też nowe rzeczy, które pozytywnie wpływają na Twoje ciało.