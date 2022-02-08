Czy zgranie treningu biegowego z cyklem to dobry pomysł?

Ustalmy, gdzie jesteśmy: dzień numer jeden to pierwszy dzień okresu, a więc najbardziej skomplikowanej fazy Twojego cyklu menstruacyjnego. „Niektóre kobiety czują się wtedy świetnie – zarówno estrogen, jak i progesteron są na najniższym poziomie – natomiast innym dokuczają różne symptomy i są w nieco gorszej formie” – mówi Sims.



Jeśli czujesz się dobrze, wykorzystaj to, że poziom hormonów jest niski. Oto jak to zrobić:

Zwiększ intensywność

Pod względem fizjologicznym jesteś w dobrym stanie, aby dać z siebie nieco więcej – to świetna okazja, aby spróbować treningów HIIT i sprintów. Daj szansę ciężarom

Chwyć za hantle lub ciężary. Z powodu zmian metabolicznych Twoje mięśnie są w stanie szybciej się regenerować.

To nie Twoja bajka? Jeśli dokuczają Ci symptomy związane z okresem takie jak skurcze, mgła mózgowa czy problemy żołądkowe, poczekaj, aż ustaną, zanim zaczniesz którąkolwiek z tych aktywności. („Jedz też więcej produktów mających działanie przeciwzapalne, bogatych w wapń i witaminy B i D, takich jak banany, jogurt naturalny czy zielone warzywa liściaste” – radzi Sims). Zamiast tego wypróbuj te mniej intensywne aktywności:

Wyjdź na spacer

„Wyciągnięcie się na kanapie może być kuszące (zdecydowanie powinnaś robić i to!), ale dla dobra ciała i umysłu warto wyjść na zewnątrz” – mówi Sims. Zrób sobie spacer lub krótką przebieżkę, może do ulubionej kawiarni. Ruch pomoże Ci uwolnić endorfiny – naturalny środek przeciwbólowy produkowany przez ciało. Postaw na mniej intensywne aktywności

Większa cyrkulacja może pomóc Ci uśmierzyć ból. Jak to zrobić? Wybierz jogę, a w szczególności jej bardziej delikatne odmiany, takie jak Yin czy Hatha. Możesz też pójść o krok dalej i spróbować prostych motywujących mantr, które dodadzą energii zarówno Twojemu ciału, jak i umysłowi.

Niezależnie od tego, jak się czujesz, wykorzystaj ten czas, aby nadrobić zaległości w spaniu – masz niższą temperaturę ciała, co może sprawić, że Twój sen będzie głębszy. (Jeśli masz problem z zaśnięciem z powodu skurczy, zabierz do łóżka butelkę z gorącą wodą lub termofor).