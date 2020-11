Czy warto jeść jajka?

Wątpliwości

Wracając na minutę do sprawy z cholesterolem: jak wynika z badań amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi, duże jajko zawiera około 180 miligramów tej woskowatej substancji, która w przypadku jej nagromadzenia może zatkać tętnice i doprowadzić do problemów sercowo-naczyniowych. Jednak naukowcy odkryli również, że większość cholesterolu w naszym krwiobiegu jest wytwarzana przez nasze ciało – a kiedy spożywamy cholesterol, organizm może produkować go mniej, aby to zrównoważyć. Badania z 2018 roku na ponad 400 000 osób wykazały, że u osób jedzących średnio jedno jajko dziennie występowało mniejsze ryzyko śmierci z powodu udaru mózgu lub zawału serca, być może z powodu zdrowych dla serca składników odżywczych, które zawierają jajka, takich jak przeciwutleniacze. Ale nie ciesz się zbytnio, to jeszcze nie znaczy, że jajka można traktować jak lekarstwo.



Niemniej jednak jest pewna granica ich korzyści dla zdrowia serca. W 2019 roku badania przeprowadzone na szeroką skalę przez Northwestern University wykazały, że im więcej je się jaj (a tym samym spożywa się więcej cholesterolu), tym większe ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Spożywanie 300 miligramów cholesterolu (odpowiednik mniej niż dwóch jaj) dziennie wiązało się z o 17 procent wyższym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia. Naukowcy twierdzą, że choć organizmy niektórych osób szybko metabolizują cholesterol – co oznacza, że nie rośnie jego poziom we krwi – to jednak nie każdy organizm tak dobrze sobie z tym radzi.



A jeśli obiło Ci się o uszy, że jaja mogą powodować raka, to na razie możesz to zignorować. „Prawdziwym minusem spożywania jajek są jego potencjalne konsekwencje sercowo-naczyniowe” – mówi Meir Stampfer, doktor nauk biologicznych, profesor epidemiologii i żywienia w Harvard T.H. Chan School of Public Health. „Niektórzy ludzie uważają, że jaja są czynnikiem zwiększającym ryzyko nowotworu, ale brak na to wiarygodnych dowodów”.