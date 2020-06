Biegaj jeszcze lepiej – bez treningu biegowego

02. Prowadź dziennik biegowy

Bardziej przypomina to dziennikarstwo niż zapisywanie przebiegniętych kilometrów w aplikacji. „Dziennik biegowy pozwala usiąść i zapisać to, co wydarzyło się podczas biegu i jakie można wyciągnąć z tego wnioski” – mówi Bennett. „Nie chodzi o liczby, a o Twoją biegową historię”.



Spójrz na to w następujący sposób: jesteś świeżo po biegu na 5 km i padasz z nóg. Otwierasz dziennik i widzisz, że kilka tygodni temu Twoim maksymalnym osiągnięciem było pokonanie 2,5 km. Świadomość tego, że nawet w słabszy dzień udało Ci się przebiec dwa razy większy dystans – być może szybciej i z lepszym nastawieniem – to potężna motywacja. Suche dane w aplikacji nie zapewnią Ci takiej dawki emocji.



03. Zmień swoje nastawienie

Życie bywa nieprzewidywalne, więc może zdarzyć się tak, że realizowanie Twoich biegowych celów nie pójdzie zgodnie z planem. Jednak gdy masz do siebie pretensje, ponieważ – niezależnie od powodów – nie udało Ci się pobiegać, nie przybliżasz się do osiągniecia swoich celów ani o centymetr. „Zamiast tego pogódź się z tym, że nie można kontrolować wszystkiego i mów do siebie tak, jakbyś mówił do kolegi z drużyny lub kogoś, na kim Ci zależy” – radzi Bennett.



„Za każdym razem, gdy rozpoczynasz nowy bieg, powtarzaj sobie, że jesteś nie do zatrzymania” – mówi. „Początek biegu nigdy nie jest łatwy, niezależnie od tego, czy jesteś w dobrej czy złej formie”. Pozytywna mowa wewnętrzna to umiejętność, którą możesz opanować i nad którą możesz pracować nawet podczas przerwy od biegania. Twoja pewność siebie będzie dzięki temu rosła z każdym kolejnym biegiem.