Co jeść przed zawodami

Co (i kiedy) jeść rano przed zawodami

Śniadanie przed biegiem to nie taka prosta kwestia. Musisz zjeść wystarczająco, aby dostarczyć ciału paliwa na bieg, ale nie na tyle dużo, żeby mieć podczas niego pełny żołądek. Dodatkową trudnością jest to, że większość zawodów rozpoczyna się wcześnie rano, gdy ludzie nie są jeszcze zwykle głodni.



„Jeśli obudzisz się na tyle wcześnie, aby zjeść śniadanie co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem biegu, możesz zjeść normalny, zbilansowany posiłek” – mówi Maciel. (Proporcje makroelementów na pewno już znasz).



Jeśli nie chcesz wstawać wcześnie, zjedz miniwersję tego posiłku godzinę przed biegiem. „Zazwyczaj w takich sytuacjach polecamy coś płynnego” – mówi Maciel. Pamiętaj o węglowodanach złożonych (np. produkty pełnoziarniste). Przyswojenie ich przez ciało trwa trochę dłużej, co oznacza, że paliwo trafi do krwi podczas biegu, akurat wtedy, gdy będziesz potrzebować dodatkowego zastrzyku energii (pomysł na szybkiego shake’a: płatki owsiane, masło orzechowe, jagody, mleko krowie lub sojowe).