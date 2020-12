Hemmeligheten bak en vellykket nullstilling

1.Finn ditt «hvorfor».

Atleter som trener selv om de ikke har lyst til det, gjør det ikke fordi de ikke klarer å holde seg i ro, de gjør det fordi de jobber mot noe større, sier Detling. Uansett om du har lyst til å løfte tyngre, studere flittigere, bruke mindre plast eller snakke med besteforeldrene dine oftere, bør du spørre deg selv hvorfor du har satt deg det målet. Har du lyst til å føle deg mer energisk? Lykkeligere? Mer til stede? «Spør deg selv hvorfor til du når en grunn som er så dyp at den gir deg et slag i mellomgulvet», sier Detling. Tenk på det når du trenger en dytt.



2. Vinn samtalen.

Vi har alle en indre monolog som konstant gir oss informasjon, sier Detling, og ofte er den motstrebende. Vi kan for eksempel vurdere å skrive dagbok, og så høre oss selv si at det tar for lang tid eller at vi ikke har noe interessant å skrive. Snakk tilbake til den stemmen, sier Detling – gjenta ditt «hvorfor» og hva du jobber mot – så blir stemmen lavere og mindre overbevisende. Det er som om å spille en tenniskamp i hodet ditt, sier hun. Hjernen din kommer til å slå den ballen over nettet og si 'meh, jeg føler ikke for det'. Jobben din er å slå ballen tilbake hver gang.»



3. Gi deg selv en nedtelling.

For å komme deg i gang, enten bokstavelig (stå opp av sengen for å gjøre yoga) eller figurativt (melde deg på det kurset du har holdt et øye med), kan du tenke «3, 2, 1, gå». Å bruke en enkel nedtelling gir deg følelsen av at du har kontroll, sier Detling, og overbeviser hjernen om at du allerede har tatt avgjørelsen. Bruk den for små trinn, «3, 2, 1, ta på deg skoene», «3, 2, 1, åpne døren», «3, 2, 1, jogg ned kvartalet», og så videre, frem til «3, 2, 1, løp 10 kilometer». På denne måten føles kommandoen gjennomførbar, og for hver gang du får det til, bygger du selvtillit.



4. Få det til å føles enklere.

Når du virkelig sliter med å komme tilbake til den gamle rutinen din, kan du finne en måte som gjør at det ikke føles som et slit. Hvis du for eksempel har problemer med å løfte vekter igjen, kan du prøve å høre på musikken du elsker (fremfor ingen musikk i det hele tatt eller en spilleliste du er likegyldig til). En ny studie slo fast at det kan distrahere hjernen fra arbeidet og dermed få treningen til å føles mindre strevsom. (Studien fant også at å høre på musikk du elsker som har omtrent 165 taktslag per minutt, kan øke styrken og utholdenheten din under treningsøkten.) Det er som å smøre fett på hjulene, sier Detling, og det kan gjøre at du finner energien til å komme deg tilbake i salen.