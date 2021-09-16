Det er sjeldent at en bisarr ulykke blir et høydepunkt i livet. Men for CrossFit-proff og Nike-atlet Logan Aldridge var det å miste venstrearmen i en wakeboardulykke 13 år gammel ikke bare «det beste som noensinne hendte ham», det dannet også grunnlaget for målet hans i livet: Å hjelpe hvem som helst med å bygge selvtillit. I første episode av sesong 9 av Trained snakker medgrunnleggeren av tilpasningsutstyrsfirmaet All Things Adaptive og treningssjefen i Adaptive Training Academy med programleder Jaclyn Byrer om den mentale og fysiske reisen som hjalp ham til å bli den tredje mest veltrente énarmede mannen på jorden. Han deler også fire ord moren sa som endret perspektivet hans, den tåpelige humoren som får ham til å smile, og femsekundersregelen han følger når det gjelder å handle. Samme hvordan kroppen din, evnene dine eller sporten din er, kan innsikten og prøv alt-holdningen hans hjelpe oss alle med å nå målene våre, én repetisjon av gangen.