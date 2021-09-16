Podkasten Trained: Overgå alle forventninger med Logan Aldridge
Veiledning
Klar for å fjerne «jeg kan ikke» fra vokabularet ditt? CrossFit-atlet og den tredje mest veltrente énarmede mannen på jorden, Logan Aldridge, har rådene.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Det er sjeldent at en bisarr ulykke blir et høydepunkt i livet. Men for CrossFit-proff og Nike-atlet Logan Aldridge var det å miste venstrearmen i en wakeboardulykke 13 år gammel ikke bare «det beste som noensinne hendte ham», det dannet også grunnlaget for målet hans i livet: Å hjelpe hvem som helst med å bygge selvtillit. I første episode av sesong 9 av Trained snakker medgrunnleggeren av tilpasningsutstyrsfirmaet All Things Adaptive og treningssjefen i Adaptive Training Academy med programleder Jaclyn Byrer om den mentale og fysiske reisen som hjalp ham til å bli den tredje mest veltrente énarmede mannen på jorden. Han deler også fire ord moren sa som endret perspektivet hans, den tåpelige humoren som får ham til å smile, og femsekundersregelen han følger når det gjelder å handle. Samme hvordan kroppen din, evnene dine eller sporten din er, kan innsikten og prøv alt-holdningen hans hjelpe oss alle med å nå målene våre, én repetisjon av gangen.
«Jeg trodde jeg ville være profesjonell atlet på en helt annen måte i denne alderen. Men dette skjedde, og jeg sa: 'Greit, det er bare en arm. Kom igjen.'»
Logan Aldridge
CrossFit-atlet, medgrunnlegger av All Things Adaptive og treningssjef i Adaptive Training Academy
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva han kan gjøre.