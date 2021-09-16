Podkasten Trained: Overgå alle forventninger med Logan Aldridge

Veiledning

Klar for å fjerne «jeg kan ikke» fra vokabularet ditt? CrossFit-atlet og den tredje mest veltrente énarmede mannen på jorden, Logan Aldridge, har rådene.

Sist oppdatert: 16. september 2021
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CrossFit-atlet Logan Aldridge kan hjelpe alle med å bygge selvtillit

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

Det er sjeldent at en bisarr ulykke blir et høydepunkt i livet. Men for CrossFit-proff og Nike-atlet Logan Aldridge var det å miste venstrearmen i en wakeboardulykke 13 år gammel ikke bare «det beste som noensinne hendte ham», det dannet også grunnlaget for målet hans i livet: Å hjelpe hvem som helst med å bygge selvtillit. I første episode av sesong 9 av Trained snakker medgrunnleggeren av tilpasningsutstyrsfirmaet All Things Adaptive og treningssjefen i Adaptive Training Academy med programleder Jaclyn Byrer om den mentale og fysiske reisen som hjalp ham til å bli den tredje mest veltrente énarmede mannen på jorden. Han deler også fire ord moren sa som endret perspektivet hans, den tåpelige humoren som får ham til å smile, og femsekundersregelen han følger når det gjelder å handle. Samme hvordan kroppen din, evnene dine eller sporten din er, kan innsikten og prøv alt-holdningen hans hjelpe oss alle med å nå målene våre, én repetisjon av gangen.

«Jeg trodde jeg ville være profesjonell atlet på en helt annen måte i denne alderen. Men dette skjedde, og jeg sa: 'Greit, det er bare en arm. Kom igjen.'»

Logan Aldridge
CrossFit-atlet, medgrunnlegger av All Things Adaptive og treningssjef i Adaptive Training Academy

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Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva han kan gjøre.

Opprinnelig publisert: 16. september 2021