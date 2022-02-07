Iblant betyr det å behandle seg selv på en snill måte å gjøre mindre, spesielt når det gjelder treningsøkter og ernæring. For å gjøre positive kostholdsforandringer — enten du er løper, vektløfter eller ingen av delene — så er nøkkelen å fokusere på fremskritt framfor perfeksjon.

Faktisk har det å gi deg selv næring like mye å gjøre med hvordan du spiser som det har med hva du spiser å gjøre, ifølge dr. John Berardi, medgrunnlegger av Precision Nutrition. Han er spesialist innen næringsbiokjemi og jobber med idrettsutøvere for å oppnå økt ytelse og restitusjon gjennom kostholdet. Her er de fem prinsippene hans for sunne spisevaner.