Som du kanskje antar, kan positiv selvsnakk føre til en bedre treningsopplevelse. Ikke bare kan det være med på å skape et sunnere selvbilde, det kan også være med på å forbedre ytelsen, ifølge en metaanalyse publisert i tidsskriftet «Perspectives on Psychological Science.» Å snakke deg selv opp (spesielt i kombinasjon med visualisering og målsetting) kan bidra til å øke atletisk utholdenhet, ifølge en gjennomgang publisert i tidsskriftet «Sports Medicine», og det kan også gjøre at treningen din føles mindre intens, antyder forskning publisert i tidsskriftet «Medicine & Science in Sports & Exercise.» Og hvis du bruker en medfølende ordlyd i ditt selvprat kan det gi deg mer energi og lavere hjerterytme, viser forskning fra tidsskriftet «Clinical Psychological Science.»



Når det er sagt, er det kort vei mellom positiv og altfor positiv selvprat. Det siste kan faktisk jobbe mot deg, fordi det kan føles urealistisk. «Hvis tankene dine avviser de positive tingene du sier til deg selv, er det verre enn om du ikke sier noe i det hele tatt.», sier sportspsykolog dr. Jonathan Fader, forfatter av «Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life.» «Når du lover deg selv for mye uten å levere, reduserer det egeneffektiviteten din eller følelsen av hva du er i stand til.»