Du har sannsynligvis brukt selvsnakk under en treningsøkt, enten det har vært bevisst eller ubevisst. Det kan være positivt selvsnakk, der du motiverer deg selv med tanker som: «Du klarer det!» eller «Ikke gi opp!». Og så er det den negative typen: «Dette føles for vanskelig» eller «Jeg er så elendig til dette».

Som du sikkert kan gjette, kan positivt selvsnakk gi en bedre treningsopplevelse. Ikke bare kan det være med på å skape et sunnere selvbilde, det kan også være med på å forbedre ytelsen ifølge en metaanalyse publisert i tidsskriftet Perspectives on Psychological Science. Å snakke deg selv opp (spesielt i kombinasjon med visualisering og målsetting kan bidra til å øke atletisk utholdenhet, ifølge en gjennomgang publisert i tidsskriftet Sports Medicine. En undersøkelse publisert i tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise antyder at det også kan gjøre at treningen din føles mindre intens. En undersøkelse i tidsskriftet Clinical Psychological Science viser at bruk av en medfølende ordlyd i selvpratet ditt kan gi deg mer energi og en lavere hjerterytme.

Når det er sagt, er det en fin grense mellom positivt og overdrevent positivt selvsnakk. Mens det første kan hjelpe deg med å oppnå bedre resultater, kan det siste faktisk ha en negativ effekt i og med at det kan føles mindre realistisk. «Hvis tankene dine avviser de positive tingene du sier til deg selv, er det verre enn om du ikke sier noe i det hele tatt.», sier sportspsykolog dr. Jonathan Fader, forfatter av Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. «Når du lover deg selv for mye uten å levere, reduserer det egeneffektiviteten din eller følelsen av hva du er i stand til.»

La oss si at du for eksempel bruker frasen «Dette klarer du garantert!» for å motivere deg selv før din aller første chin-up eller før et rekordforsøk med 20 kg ekstra på vektløfterstangen. Men så klarer du det ikke. Da er det mer sannsynlig at du fokuserer mer på målene du ikke nådde, enn det du faktisk klarte (kanskje du trakk deg opp halvveis eller forbedret rekorden din med 2,5 kg). Dette kan potensielt gi deg lavere selvtillit fremover og gi deg mindre lyst til å prøve igjen, sier Fader.

I tillegg kan den overentusiastiske ordlyden frustrere deg enda mer hvis du bare later som. «Når du ikke er med følelsesmessig, kommer du sannsynligvis til å reagere med negative følelser», sier dr.psychol Gloria Petruzzelli, lisensiert klinisk psykolog og sportspsykolog for friidrettsavdelingen ved Sacramento State. Det kan ødelegge mye for deg.