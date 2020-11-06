Få tilgang til endeløs motivasjon med et enkelt «hvorfor»
Veiledning
Å vite hva målet ditt er kan gjøre det lettere å navigere i tøffe situasjoner. Slik finner du det, og hva du skal gjøre om du mister det.
Reality check: uansett hvor kule de er, så er det ikke jobben og hobbyene dine som definerer hvem du er eller hvorfor du gjør ting. Det vil være formålet ditt – ditt «hvorfor» – som gjør det. Og når du skiller det fra «hva» og «hvordan» kan du benytte deg av en tilsynelatende bunnløs motivasjonskilde.
En sterk følelse av hensikt er også knyttet til bedre fysisk og mental helse og høyere levealder. Tenk på ditt «hvorfor» som din ledestjerne – det som styrer retningen du beveger deg i, og hva du gjør hver dag. Og det bør ikke forandre seg selv om omstendighetene dine gjør det, sier dr. Nicole Detling, trener i mental ytelse og medforfatter av «Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance». Omstendighetene dine vil forandre seg før eller senere, det er uunngåelig. Og hva du velger å gjøre når det skjer er en refleksjon av hvordan du er i harmoni med det som driver deg.
La oss si at du mister kontorjobben din. Hvis du for eksempel tilbrakte helgene med å bake cupcakes for venner og familie og følte deg tilfredsstilt av det, kan du bruke dette som en mulighet. I stedet for å lete etter en ny kontorjobb, med de uendelige møtene og e-postmeldingene det fører med seg, kan du for eksempel ta et bakekurs og se etter en bakerjobb. Eller hvis tordenvær spolerer planene dine for et treningsløp, så kan du bruke denne tiden til å gjøre en styrketreningsøkt i stuen din i stedenfor – fordi ditt «hvorfor» er båndet ditt til faren din som løp med deg da du var liten, og fulgte deg på alle løpene dine.
«Formålet er drivstoffet og motivasjonen vår til å hoppe ut av sengen om morgenen», sier dr. Jim Afremow, sportspsykolog og forfatteren av «The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive». «Uten et formål kan en person bli stående isolert, umotivert og tapt bak en vogn.» Dette kan gjøre det vanskelig å komme videre, enten du er på jakt etter jobb eller skal i gang med et treningsprogram.
«Formålet er drivstoffet og motivasjonen vår til å hoppe ut av sengen om morgenen. Uten et formål kan en person bli stående isolert, umotivert og tapt bak en vogn.»
Dr. Jim Afremow, sportspsykolog og forfatter av «The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive».
Slik finner du ditt sanne formål i livet
Å finne sitt «hvorfor» er en prosess, sier Afremow. Begynn med å tenke på noe du vil eller elsker å gjøre for deg selv, for eksempel: «Jeg elsker sporten min og vil finne ut hvor god jeg kan bli» eller «følelsen av tilknytning til samfunnet mitt oppfyller meg». Hvis ikke du kommer på noe, kan du stille deg selv spørsmål som: «Hvordan vil jeg gjøre meg selv stolt i dag?» eller «Hvilke feil vil jeg rette på?» Dette hjelper deg med å grave dypere i aktivitetene eller sakene du bryr deg om.
Når du har funnet formålet ditt, «koble deg på det igjen hver dag ved å reflektere over det om morgenen, før alle dagliglivets utfordringer overtar dagen din», sier Afremow. «Visualiser at du oppnår ditt personlige livsmål eller det formålet.» Og legg små påminnelser rundt omkring på synlige steder for å hjelpe deg med å huske hva det er og hvordan det vil føles, enten det er et gratulasjonskort fra faren din eller en post-it-lapp. Å se disse påminnelsene gjennom dagen kan hjelpe deg med å skape og opprettholde sunne vaner som gjør at du beveger deg mot ledestjernen din, sier Detling.
Hva du skal gjøre hvis du noen gang mister ditt «hvorfor»
- Ta det rolig.
Du er menneskelig. Selv når du har en sterk følelse av hensikt, kommer du likevel til å ha dårlige dager eller føle deg frustrert eller motløs. Enhver beslutning er ikke ensidig god eller dårlig; noen ganger trenger du en fridag i stedet for å jobbe og tjene penger, eller du trenger en høneblund i stedet for en treningsøkt. «Nøkkelen er å ikke bukke under for nederlag, men heller være oppmerksom på disse følelsene», sier Afremow.
- Lær av andre.
Hvis disse slitsomme følelsene dukker opp ofte, kan det hende du har mistet hensikten din. For å finne den igjen (eller finne en ny), kan du gi deg selv et inspirasjonsoppdrag. Spør en venn du stoler på, et familiemedlem, en rådgiver, en trener eller en lagkamerat om deres formål. Se en film som berører deg. Les biografier om mennesker du beundrer. «Se hva disse menneskene gjorde når hensikten deres forsvant eller føltes veldig vanskelig», sier Afremow. «Ofte vil du oppleve at folk blir motivert av forskjellige ting til forskjellige tider. Finn noen likheter med hvor du er akkurat nå, og bruk det for å hjelpe deg med å komme på sporet av din.»
- Se innover (igjen).
Gå gjennom de tøffe spørsmålene du gikk igjennom første gang på nytt, sier Detling. Og legg til noen flere: «Hva bryr jeg meg mest om? Hvorfor bryr jeg meg om det? Og hvordan tror jeg det vil se ut i fremtiden?» Skriv ned tankene dine slik at du ikke glemmer dem.
- Ta små steg.
Hvis du virkelig føler at du sitter fast, finn en handling – bare en! – du kan gjøre som føles som et lite steg i retningen du tenkte på, som for eksempel å bestille en bakebok. «Som regel følger en handling etter en annen. Og når du gjør noe selvstendig som tar deg ut av fryktsonen du befinner deg i, får du plutselig kontrollen tilbake og du vil få litt mer selvtillit», legger Detling til. Deretter handler det om refleksjon: Fører beslutningene du tar deg nærmere eller lenger fra målet ditt? Så kan du korrigere kursen derfra.
Og bare for å være tydelig: Å leve i tråd med formålet ditt betyr ikke at livet plutselig vil være enkelt. «Hardt arbeid er alltid krevende. Men når du kjenner formålet ditt, hjelper det deg til å se på arbeidet og all motgangen som noe meningsfylt og som en utfordring som vil gjøre deg sterkere», sier Afremow. «Det hjelper deg å se på «fiasko» som en læringsmulighet, og det vil gjøre deg dyktigere i stedet for å stoppe deg eller bryte deg ned.» Det er det som er det fine med å ha et formål: Selv i de verste øyeblikkene kan det hjelpe deg med å gå mot en bedre utgave av deg selv.