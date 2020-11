En sterk følelse av hensikt er også knyttet til bedre fysisk og mental helse og høyere levealder. Tenk på ditt «hvorfor» som din ledestjerne – det som styrer retningen du beveger deg i, og hva du gjør hver dag. Og det bør ikke forandre seg selv om omstendighetene dine gjør det, sier dr. Nicole Detling, trener i mental ytelse og medforfatter av «Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance». Omstendighetene dine vil forandre seg før eller senere, det er uunngåelig. Og hva du velger å gjøre når det skjer er en refleksjon av hvordan du er i harmoni med det som driver deg.



La oss si at du mister kontorjobben din. Hvis du for eksempel tilbrakte helgene med å bake cupcakes for venner og familie og følte deg tilfredsstilt av det, kan du bruke dette som en mulighet. I stedet for å lete etter en ny kontorjobb, med de uendelige møtene og e-postmeldingene det fører med seg, kan du for eksempel ta et bakekurs og se etter en bakerjobb. Eller hvis tordenvær spolerer planene dine for et treningsløp, så kan du bruke denne tiden til å gjøre en styrketreningsøkt i stuen din i stedenfor – fordi ditt «hvorfor» er båndet ditt til faren din som løp med deg da du var liten, og fulgte deg på alle løpene dine.



«Formålet er drivstoffet og motivasjonen vår til å hoppe ut av sengen om morgenen», sier dr. Jim Afremow, sportspsykolog og forfatteren av «The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive». «Uten et formål kan en person bli stående isolert, umotivert og tapt bak en vogn.» Dette kan gjøre det vanskelig å komme videre, enten du er på jakt etter jobb eller skal i gang med et treningsprogram.